Community Christian School in Willmar releases fourth-quarter honor roll

WILLMAR β€” The Willmar Community Christian School honor roll for the fourth quarter of the 2022-2023 school year has been released. To make the honors list, a student must have a grade-point-average of 3.0 or higher. Students with an asterisk have a GPA of 3.5 or higher.

Grade 12

Arnold, Mark*

Arnold, Maxwell*

Bollig, Sophia

Chapin, Will*

Cumming, Anna*

Mulder, Sage*

Olsen, Greta*

Reid, Jonathan*

Reinertson, Benjamin*

Tollefsrud, Kylee*

Twedt, Jillian*

Velyan, Katrina*

Weber, Lilly*

Willms, Sean*

Grade 11

Cavaness, Kayden*

Johnson, Annabelle

Kallevig, Myron*

Tuttle, Mackenzie*

Grade 10

Benson, Carl*

Bollig, Gabbie*

Borstad, Andrew*

Buetow, Timothy*

Hines, Kailey*

Kallevig, Emma

Kreps, Jack*

Larson, Isaac*

Levesque, Renae*

Livingood, Ethan*

Macik, Lexi*

Nelson, Micah*

Norbie, Kaiya*

Olsen, Erik*

Powell, Daniel

Strickland, Ben

Velyan, Jack*

Grade 9

Bonnema, Zephaniah*

Elmhorst, Mathias

Klaassen, Margo*

Kveene, Aiden

Larkins, Annellise*

May, Azalea*

Mulder, David*

Mulder, Samuel*

Nelson, Lexi*

Reid, Hope*

Sand, Jack

Schwantes, Alyssa*

Sing, Elsie

Strom, Grace*

Tollefsrud, Kody*

Grade 8

Benson, Jonathan*

Boline, Luke*

Chapin, Athlee*

DeLeeuw, Katie

Heiling, Aubrey*

Holien, Josiah

Hopkins, Madelyn*

Larson, Selah*

Levesque, Caden*

May, Naomi*

Nelson, Lola*

Olsen, Ivar*

Strickland, Micah*

Twedt, Reagan*

Westin, Faith*

Grade 7

Alvarez, Joshua*

Baker, Leedon*

Buetow, Sophia*

Chapin, Max*

Crowe, Sierra*

Erickson, Olivia*

Heiling, Griffen

Holter, Cassie*

Johnson, Brett

Kannas, Madelyn*

Keller, Elijah*

Kveene, Addison*

Nelson, Taya*

Nelson, Levi*

Norling, Vienna*

Reinertson, Brady*

Strommer, William

Willms, Mason

Zelaya, Emily*

Grade 6

Benson, Nathan*

DeLeeuw, Anna*

Javaherian, Hannah*

Johnson, Jaelynn*

Klaassen, August*

Manson, Karter*

Mulder, Zachary

Nelson, Greta*

Tollefsrud, Grace*

Westin, Conway*

Willms, Emma*

Woelfel, Andrew*