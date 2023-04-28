Kandiyohi County marriage licenses for the week of April 21, 2023
Nine couples applied for marriage licenses in Kandiyohi County from April 21 to 28, 2023.
Nine couples applied for marriage licenses in Kandiyohi County from April 21 to 28, 2023.
- Rachel Ranee Gallagher, Spicer; Tristan Dale Fadness, Brooten
- Alexis Lorraine Schmitz, Willmar; Ryan Michael Ziller, Willmar
- Paul John Borgerding, Willmar; Valorie Lynn McElheney, Willmar
- Kayla Elizabeth Peterson, Clara City; Carmen Diane Binger, Clara City
- Rosy Estephanie Vallecillo Sagastume, Willmar; Carlos Juan Cartagena Pimentel, Willmar
- Stephanie Kay Walsh, New London; Arik Evan Bertram, New London
- Kwynn Marie Bruess, Willmar; Michael Ivan Kvam, Willmar
- Samantha Beth Evenson, Belgrade; Jeremy Mark Westbrock, Belgrade
- Olivia Dawn Bingaman, Rapid City, South Dakota; Marc Scott Gorans, Sturgis, South Dakota
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