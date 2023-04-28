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News Local

Kandiyohi County marriage licenses for the week of April 21, 2023

Nine couples applied for marriage licenses in Kandiyohi County from April 21 to 28, 2023.

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West Central Tribune staff report
By West Central Tribune staff report
Today at 3:47 PM

Nine couples applied for marriage licenses in Kandiyohi County from April 21 to 28, 2023.

  • Rachel Ranee Gallagher, Spicer; Tristan Dale Fadness, Brooten
  • Alexis Lorraine Schmitz, Willmar; Ryan Michael Ziller, Willmar
  • Paul John Borgerding, Willmar; Valorie Lynn McElheney, Willmar
  • Kayla Elizabeth Peterson, Clara City; Carmen Diane Binger, Clara City
  • Rosy Estephanie Vallecillo Sagastume, Willmar; Carlos Juan Cartagena Pimentel, Willmar
  • Stephanie Kay Walsh, New London; Arik Evan Bertram, New London
  • Kwynn Marie Bruess, Willmar; Michael Ivan Kvam, Willmar
  • Samantha Beth Evenson, Belgrade; Jeremy Mark Westbrock, Belgrade
  • Olivia Dawn Bingaman, Rapid City, South Dakota; Marc Scott Gorans, Sturgis, South Dakota
West Central Tribune staff report
By West Central Tribune staff report
Our newsroom occasionally reports stories under a byline of "West Central Tribune staff report." Often, the "West Central Tribune staff report" byline is used when rewriting basic news briefs that originate from official sources, such as a city press release about a road closure, and which require little or no reporting. At times, this byline is used when a news story includes numerous authors or when the story is formed by aggregating previously reported news from various sources. If outside sources are used, it is noted within the story.

The West Central Tribune newsroom can be reached via email:
news@wctrib.com or phone 320-235-1150.
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