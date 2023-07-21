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Read Today's Paper Friday, July 21

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News Local

Kandiyohi County marriage licenses for the week of July 17-21, 2023

Marriage licenses issued in Kandiyohi County

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West Central Tribune staff report
By West Central Tribune staff report
Today at 3:22 PM

Nine couples filed for marriage licenses this week in Kandiyohi County.

  • Rigoberto Tobias Rivera, Willmar; Hilda Liseth Pena Fernandez, Willmar
  • Sherly Clarita Samayoa Perez, Paynesville; Yonin Adelso Lucas Lopez, Paynesville
  • Oscar Armando Machado, Willmar; Yamili Santos Yanes, Willmar
  • Stephanie Louise Johnson, Belgrade; Jack Arnold Oeltjenbruns, Belgrade
  • Maria Enedina Ramirez, Willmar; Conrad Ruiz, Willmar
  • Haily Ranae Schmitz, Spicer; Alexander Daniel Nelson, Spicer
  • Larry Wayne Torkelson, Sunburg; Eva Marie Smith, Sunburg
  • Jaxon Reid Schwitters, Minneapolis; Elizabeth Anne Millhouse, Saint Paul
  • Amelia Nikole Nazarenus, Willmar; Robert Thomas Salinas, Willmar
West Central Tribune staff report
By West Central Tribune staff report
Our newsroom occasionally reports stories under a byline of "West Central Tribune staff report." Often, the "West Central Tribune staff report" byline is used when rewriting basic news briefs that originate from official sources, such as a city press release about a road closure, and which require little or no reporting. At times, this byline is used when a news story includes numerous authors or when the story is formed by aggregating previously reported news from various sources. If outside sources are used, it is noted within the story.

The West Central Tribune newsroom can be reached via email:
news@wctrib.com or phone 320-235-1150.
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