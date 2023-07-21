Kandiyohi County marriage licenses for the week of July 17-21, 2023
Marriage licenses issued in Kandiyohi County
Nine couples filed for marriage licenses this week in Kandiyohi County.
- Rigoberto Tobias Rivera, Willmar; Hilda Liseth Pena Fernandez, Willmar
- Sherly Clarita Samayoa Perez, Paynesville; Yonin Adelso Lucas Lopez, Paynesville
- Oscar Armando Machado, Willmar; Yamili Santos Yanes, Willmar
- Stephanie Louise Johnson, Belgrade; Jack Arnold Oeltjenbruns, Belgrade
- Maria Enedina Ramirez, Willmar; Conrad Ruiz, Willmar
- Haily Ranae Schmitz, Spicer; Alexander Daniel Nelson, Spicer
- Larry Wayne Torkelson, Sunburg; Eva Marie Smith, Sunburg
- Jaxon Reid Schwitters, Minneapolis; Elizabeth Anne Millhouse, Saint Paul
- Amelia Nikole Nazarenus, Willmar; Robert Thomas Salinas, Willmar
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