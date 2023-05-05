Kandiyohi County marriage licenses from April 28 to May 4, 2023
Six couples applied for marriage licenses in Kandiyohi County from April 28 to May 4, 2023.
Six couples applied for marriage licenses in Kandiyohi County from April 28 to May 4, 2023.
- Jose William Handy III, Willmar; Erica Cordova, Willmar
- Jake Robert Evans, Willmar; Cayle Isabel Hovland, Willmar
- Pedro Juan Alvarado Rodriguez, Willmar; Yoselin Patricia Duran Amaya, Willmar
- Krystal Dawne Black, Willmar; Zakaria Ahmad Mohammad Gharaibeh, Willmar
- Stephanie Ann Young, Willmar; Donald Emmitt Boom, Willmar
- Joseph Charles Maag, Willmar; Kinmberly Mailyn Dulce Maria Perez Alvarado, Willmar
ADVERTISEMENT