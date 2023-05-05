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News Local

Kandiyohi County marriage licenses from April 28 to May 4, 2023

Six couples applied for marriage licenses in Kandiyohi County from April 28 to May 4, 2023.

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West Central Tribune staff report
By West Central Tribune staff report
Today at 3:03 PM

Six couples applied for marriage licenses in Kandiyohi County from April 28 to May 4, 2023.

  • Jose William Handy III, Willmar; Erica Cordova, Willmar
  • Jake Robert Evans, Willmar; Cayle Isabel Hovland, Willmar
  • Pedro Juan Alvarado Rodriguez, Willmar; Yoselin Patricia Duran Amaya, Willmar
  • Krystal Dawne Black, Willmar; Zakaria Ahmad Mohammad Gharaibeh, Willmar
  • Stephanie Ann Young, Willmar; Donald Emmitt Boom, Willmar
  • Joseph Charles Maag, Willmar; Kinmberly Mailyn Dulce Maria Perez Alvarado, Willmar
West Central Tribune staff report
By West Central Tribune staff report
Our newsroom occasionally reports stories under a byline of "West Central Tribune staff report." Often, the "West Central Tribune staff report" byline is used when rewriting basic news briefs that originate from official sources, such as a city press release about a road closure, and which require little or no reporting. At times, this byline is used when a news story includes numerous authors or when the story is formed by aggregating previously reported news from various sources. If outside sources are used, it is noted within the story.

The West Central Tribune newsroom can be reached via email:
news@wctrib.com or phone 320-235-1150.
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