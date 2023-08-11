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News Local

Kandiyohi County marriage licenses issued Aug. 4 to Aug. 10, 2023

Marriage licenses issued in Kandiyohi County

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West Central Tribune staff report
By West Central Tribune staff report
Today at 2:12 PM

Twelve couples filed for marriage licenses Aug. 4-10 in Kandiyohi County.

  • Eden Rae Gramm, Billings, Montana; Chase Everett Davis, Billings, Montana
  • Amber Ann Willis, Willmar; Justin Dean Van Eps, Kandiyohi
  • Martin Peter Peternell, Springdale, Alaska; Stacy Joy Gunerson, Springdale, Alaska
  • Sara Jane Villarreal, Willmar; Cesar Arce, Willmar
  • Sofia Jade Marie Harmon, Kandiyohi; Nicholas Andrew Rosenow, Kandiyohi
  • Sydney Rose Benson, Belgrade; Guy Clifford Hughes III, Belgrade
  • Danielle Ann Meinert, Willmar; Zachariah Allan Zondervan, Willmar
  • Laura Mae Muzny, Kandiyohi; Kelly Joseph Olson, Kandiyohi
  • Hannah Marie Roelofs, Willmar; Alexander Greg Peterson, Willmar
  • Jack Kim-Sohn Christianson, Lake Lillian; Essence Robinson, Willmar
  • Jesus Rodriguez, Willmar; Yajaira Maria Jiron Martinez, Willmar
  • Patrick Wesley Gilmore, Willmar; Natalie Shae Day, Willmar
West Central Tribune staff report
By West Central Tribune staff report
Our newsroom occasionally reports stories under a byline of "West Central Tribune staff report." Often, the "West Central Tribune staff report" byline is used when rewriting basic news briefs that originate from official sources, such as a city press release about a road closure, and which require little or no reporting. At times, this byline is used when a news story includes numerous authors or when the story is formed by aggregating previously reported news from various sources. If outside sources are used, it is noted within the story.

The West Central Tribune newsroom can be reached via email:
news@wctrib.com or phone 320-235-1150.
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