Kandiyohi County marriage licenses issued Aug. 4 to Aug. 10, 2023
Marriage licenses issued in Kandiyohi County
Twelve couples filed for marriage licenses Aug. 4-10 in Kandiyohi County.
- Eden Rae Gramm, Billings, Montana; Chase Everett Davis, Billings, Montana
- Amber Ann Willis, Willmar; Justin Dean Van Eps, Kandiyohi
- Martin Peter Peternell, Springdale, Alaska; Stacy Joy Gunerson, Springdale, Alaska
- Sara Jane Villarreal, Willmar; Cesar Arce, Willmar
- Sofia Jade Marie Harmon, Kandiyohi; Nicholas Andrew Rosenow, Kandiyohi
- Sydney Rose Benson, Belgrade; Guy Clifford Hughes III, Belgrade
- Danielle Ann Meinert, Willmar; Zachariah Allan Zondervan, Willmar
- Laura Mae Muzny, Kandiyohi; Kelly Joseph Olson, Kandiyohi
- Hannah Marie Roelofs, Willmar; Alexander Greg Peterson, Willmar
- Jack Kim-Sohn Christianson, Lake Lillian; Essence Robinson, Willmar
- Jesus Rodriguez, Willmar; Yajaira Maria Jiron Martinez, Willmar
- Patrick Wesley Gilmore, Willmar; Natalie Shae Day, Willmar
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