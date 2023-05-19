Kandiyohi County marriage licenses issued from May 12-18, 2023
Six couples applied for marriage licenses in Kandiyohi County from May 12 to May 18, 2023.
Six couples applied for marriage licenses in Kandiyohi County from May 12 to May 18, 2023.
- Laura Beth McDowell, Willmar, and David Karl Sehloff, Willmar
- Edward Lambert Mulder, Prinsburg, and Alizabeth Annaye Zwart, Prinsburg
- Vivica Miranda Gomez, Willmar, and Jose Luis Euceda Trochez, Willmar
- Anayenci Lanee Trevino, Willmar, and Erick David Pineda Caballero, Willmar
- Ana Lydia Villagomez, Willmar, and Melvin Josue Lopez Gomez, Willmar
- Jacob Wayne Mages, Paynesville, and Brianna Rose Gilmore, Paynesville
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