99¢/month for 3 months SUBSCRIBE NOW!
Read Today's Paper Friday, May 19

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

News Local

Kandiyohi County marriage licenses issued from May 12-18, 2023

Six couples applied for marriage licenses in Kandiyohi County from May 12 to May 18, 2023.

WCT.STOCK.Wedding.rings.jpg
West Central Tribune staff report
By West Central Tribune staff report
Today at 3:07 PM

Six couples applied for marriage licenses in Kandiyohi County from May 12 to May 18, 2023.

  • Laura Beth McDowell, Willmar, and David Karl Sehloff, Willmar
  • Edward Lambert Mulder, Prinsburg, and Alizabeth Annaye Zwart, Prinsburg
  • Vivica Miranda Gomez, Willmar, and Jose Luis Euceda Trochez, Willmar
  • Anayenci Lanee Trevino, Willmar, and Erick David Pineda Caballero, Willmar
  • Ana Lydia Villagomez, Willmar, and Melvin Josue Lopez Gomez, Willmar
  • Jacob Wayne Mages, Paynesville, and Brianna Rose Gilmore, Paynesville
West Central Tribune staff report
By West Central Tribune staff report
Our newsroom occasionally reports stories under a byline of "West Central Tribune staff report." Often, the "West Central Tribune staff report" byline is used when rewriting basic news briefs that originate from official sources, such as a city press release about a road closure, and which require little or no reporting. At times, this byline is used when a news story includes numerous authors or when the story is formed by aggregating previously reported news from various sources. If outside sources are used, it is noted within the story.

The West Central Tribune newsroom can be reached via email:
news@wctrib.com or phone 320-235-1150.
What To Read Next
An animated Kory Klebe, environmental education and shooting sports coordinator with Prairie Woods Environmental Learning Center, gave a presentation on pelicans in Minnesota in Granite Falls on May 11, 2023 as part of a "Welcome Back Pelicans" event celebrating their spring migratory return.
Northland Outdoors
Welcoming back a two-time comeback winner: pelicans
May 19, 2023 02:04 PM
 · 
By  Tom Cherveny
Abigail Krentz, a senior research scientist, is shown at the University of Minnesota's Plant Protein Innovation Center on the St. Paul campus. The research she and her colleagues are conducting could ultimately shape the way we raise crops in western Minnesota.
Local
Minnesota's Alt-Meat Revolution: 'Quiet' revolution taking hold in agriculture in the Midwest
May 19, 2023 12:01 PM
 · 
By  Tom Cherveny
Tom Odens
Local
Tom Odens hired as city of Willmar's new finance director
May 19, 2023 08:10 AM
 · 
By  Jennifer Kotila
Get Local

ADVERTISEMENT

Local Sports and News
NLS freshman Addi Nelson is mobbed at home plate after hitting a grand slam during a non-conference game against Paynesville on Thursday, May 18, 2023 at Paynesville.
Prep
Softball roundup: NLS Wildcats power past Paynesville Bulldogs
May 18, 2023 11:18 PM
 · 
By  Joe Brown
Benson vs. Hancock, 051823.002.jpg
Prep
Baseball roundup: Quick start propels the Benson Braves past the Hancock Owls
May 18, 2023 11:17 PM
 · 
By  Michael Lyne
Tribune's track and field roundup
Prep
Track and field: LQPV/D-B boys take first at Camden Conference Championships
May 18, 2023 11:13 PM
 · 
By  Tom Elliott
NLS sophomore Mallory Johnson and the rest of the Wildcats cheer from the bench during a non-conference game against Paynesville on Thursday, May 18, 2023 at Paynesville.
Prep
PHOTOS: NLS Wildcats vs. Paynesville Bulldogs softball Thursday, May 18, 2023
May 18, 2023 11:09 PM
 · 
By  Joe Brown