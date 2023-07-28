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News Local

Kandiyohi County marriage licenses issued July 21-27, 2023

Marriage licenses issued in Kandiyohi County

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West Central Tribune staff report
By West Central Tribune staff report
Today at 12:51 PM

Eleven couples filed for marriage licenses this week in Kandiyohi County.

  • Josiah Dion Ellis Cameron, Willmar; Toree Elizabeth Heuberger, Willmar
  • Bailey Leigh Krueger, Atwater; Anthony Glenn Clark, Atwater
  • Taylor Nicole Kern, Kimball; Josiah George Walz, Hawick
  • Gerzon L. Maldonado, Willmar; Elizama Ramirez Cano, Willmar
  • David Leo Vierling, Willmar; Erin Alexandra Robbins, Willmar
  • Reina Elizabeth Melgar Mejia, Willmar; Jose Alexander Cruz Reyes, Willmar
  • Elli Grace Stoel, Prinsburg; Austin James Hemann, Hutchinson
  • Jennifer Diane Bute, Willmar; Aane Michael Twedt, Willmar
  • William Lee Fournier, Carlton; Megan Ann Tollefson, Carlton
  • Alexander Daniel Khalil, Willmar; Bergen Vollan, Willmar
  • Ty Ann Marie Holter, Blomkest; Cameron Philip Rolfes, Blomkest
West Central Tribune staff report
By West Central Tribune staff report
Our newsroom occasionally reports stories under a byline of "West Central Tribune staff report." Often, the "West Central Tribune staff report" byline is used when rewriting basic news briefs that originate from official sources, such as a city press release about a road closure, and which require little or no reporting. At times, this byline is used when a news story includes numerous authors or when the story is formed by aggregating previously reported news from various sources. If outside sources are used, it is noted within the story.

The West Central Tribune newsroom can be reached via email:
news@wctrib.com or phone 320-235-1150.
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