Kandiyohi County marriage licenses issued July 21-27, 2023
Marriage licenses issued in Kandiyohi County
Eleven couples filed for marriage licenses this week in Kandiyohi County.
- Josiah Dion Ellis Cameron, Willmar; Toree Elizabeth Heuberger, Willmar
- Bailey Leigh Krueger, Atwater; Anthony Glenn Clark, Atwater
- Taylor Nicole Kern, Kimball; Josiah George Walz, Hawick
- Gerzon L. Maldonado, Willmar; Elizama Ramirez Cano, Willmar
- David Leo Vierling, Willmar; Erin Alexandra Robbins, Willmar
- Reina Elizabeth Melgar Mejia, Willmar; Jose Alexander Cruz Reyes, Willmar
- Elli Grace Stoel, Prinsburg; Austin James Hemann, Hutchinson
- Jennifer Diane Bute, Willmar; Aane Michael Twedt, Willmar
- William Lee Fournier, Carlton; Megan Ann Tollefson, Carlton
- Alexander Daniel Khalil, Willmar; Bergen Vollan, Willmar
- Ty Ann Marie Holter, Blomkest; Cameron Philip Rolfes, Blomkest
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