Kandiyohi County marriage licenses issued July 28 to Aug. 3, 2023
Marriage licenses issued in Kandiyohi County
Thirteen couples filed for marriage licenses from July 28 to Aug. 3 in Kandiyohi County.
- Ryan Micheal Albrecht, Willmar; Jordan Katherine Rettig, Gibbon
- Andrea Jean Moldestad, Willmar; James Goodwin Johnson, Willmar
- Kari Rose Polman, New London; Michael Joseph Nelson, New London
- Jacey Mae Nelson, Atwater; Taylor John Larson, Atwater
- Armulfo Pedro Arredondo, Olivia; Ashley Marie Martinez, Olivia
- Destiny Jo Hopfer, Belgrade; Nicholas Dean Groen, Belgrade
- Jesica Serrano, Spicer; Alex Edwin Heck, Spicer
- Amanda Lynne Parsons, Spicer; John Theodore Kroll, Chanhassen
- Tyler Anthony Jon Vlaminck, Willmar; Kristen Marie Dimler, Willmar
- Sydney Jean Larson, Olivia; Kenneth James Peterson, Olivia
- Imer Arevalo Barrios, Willmar; Cynthia Penagos Toledo, Willmar
- Samuel Timothy Wadsworth Johnson, Willmar; Sharon Princess Lee Robles Pacres, Estherville, Iowa
- Lodwrick Monroe Cook IV, Spicer; Abby Jo Reich, Kandiyohi
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