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News Local

Kandiyohi County marriage licenses issued July 28 to Aug. 3, 2023

Marriage licenses issued in Kandiyohi County

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West Central Tribune staff report
By West Central Tribune staff report
Today at 2:32 PM

Thirteen couples filed for marriage licenses from July 28 to Aug. 3 in Kandiyohi County.

  • Ryan Micheal Albrecht, Willmar; Jordan Katherine Rettig, Gibbon
  • Andrea Jean Moldestad, Willmar; James Goodwin Johnson, Willmar
  • Kari Rose Polman, New London; Michael Joseph Nelson, New London
  • Jacey Mae Nelson, Atwater; Taylor John Larson, Atwater
  • Armulfo Pedro Arredondo, Olivia; Ashley Marie Martinez, Olivia
  • Destiny Jo Hopfer, Belgrade; Nicholas Dean Groen, Belgrade
  • Jesica Serrano, Spicer; Alex Edwin Heck, Spicer
  • Amanda Lynne Parsons, Spicer; John Theodore Kroll, Chanhassen
  • Tyler Anthony Jon Vlaminck, Willmar; Kristen Marie Dimler, Willmar
  • Sydney Jean Larson, Olivia; Kenneth James Peterson, Olivia
  • Imer Arevalo Barrios, Willmar; Cynthia Penagos Toledo, Willmar
  • Samuel Timothy Wadsworth Johnson, Willmar; Sharon Princess Lee Robles Pacres, Estherville, Iowa
  • Lodwrick Monroe Cook IV, Spicer; Abby Jo Reich, Kandiyohi
West Central Tribune staff report
By West Central Tribune staff report
Our newsroom occasionally reports stories under a byline of "West Central Tribune staff report." Often, the "West Central Tribune staff report" byline is used when rewriting basic news briefs that originate from official sources, such as a city press release about a road closure, and which require little or no reporting. At times, this byline is used when a news story includes numerous authors or when the story is formed by aggregating previously reported news from various sources. If outside sources are used, it is noted within the story.

The West Central Tribune newsroom can be reached via email:
news@wctrib.com or phone 320-235-1150.
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