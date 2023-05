Ridgewater College announces 2023 graduates

WILLMAR — Ridgewater College announced the graduating class of 2023.

Graduation ceremonies took place on Thursday, May 11, on the Hutchinson campus and Friday, May 12, on the Willmar campus of the community and technical college.

More than 830 people graduated from Ridgewater, according to a news release from the college.

Among 2022-23 graduates, 442 were from the Willmar campus, 271 from the Hutchinson campus and 118 were online students from all over.

Following are graduates from west central Minnesota, according to a list provided by the college. An * indicates a graduate with honors (3.5 - 3.74 GPA); ** indicates graduate with high honors (3.75 - 3.99 GPA) and *** is a graduate with highest honors (4.0 GPA).

Appleton: Tyler Fischer, **Austen Piotter

Atwater: Jacob Boonstra, Graciela Cardenas, *Mykaela Lange, Stacey Larson, *Michael Peterson, Tracey Rogers

Belgrade: **Michaela Anderson, Damon Evens, * Emily Felling, Megan Torborg, **Benjamin Waller

Belview: Stephanie Guimond

Benson: Nicholas Collins, **Rycheil Gjovik, Hope Hermes, ***Aubree Hoover, Jennifer Jacobson, *Alyssa Knodel, *Mya Kurkosky, **Camille Naig, Joshua Norby, Joshua Norby, Larissa Overlie, Mariah Payne,Kelsey Schwaegerl, **Jessica Young

Bird Island: Haley Ackerson, Hope Burman, **Tori Osterfeld, Kortney Ruschen, Misty Starr, *Abby Stovern

Blomkest: Nicole Coughlin, Elizabeth Fischer

Brooten: Jaidyn Hinton, ** Alex Hofmann, Josie Knutson, Kalen Vait

Buffalo Lake: Breanna Buboltz, Isabella Oldre, ***Mari Ryberg

Clara City: Ashley Behrends, Morgan Blascziek, **Morgan Essendrup, **Olivia Naatjes, Liberty Niemeyer, Olivia Pankratz, **Wyatt Richardson, **Ashlyn Schmidt

Clarkfield: *Sara Guza, **Brittany Yeager

Cosmos: Christina Lietzau, Ramzee Molinaro

Danube: Kaci Blume, Kalli Kopel, Matayha Tadych

Darwin: **Molly Daggett

DeGraff: *Richard Jones, *Natalie Jorschumb

Eden Valley: Kayla Vollmer

Elrosa: Veronica Jackson

Fairfax: ***Alycia Rohrbeck

Franklin: **Denise Johnson, *Adam Nunez, **Jody Sandmann

Glenwood: **Riley Johnson, *Carson Tauber

Granite Falls: Tanya Jeseritz, Laiken Lecy, *Franziska Lubenow, Loretta Raddatz, *Ty Schulte

Grove City: Ericka Bagley, **Paige Dahl, **Denise Froehlich, Samantha Gilbert, Blake Smith, **Holly Weseman

Hancock: **Tirzah Baker

Hawick: **Rachel Froelich

Hector: **Sunnie Borth, Bradley Ebbers, Stephanie Hanson, Zachary Laisy, *Hunter McFall

Kandiyohi: Samuel Adams, **Daniel Kremer

Kerkhoven: **Mark Brendemuehl, *Juan Espinosa Hernandez, **Madison Froelich, *Jesse Nelson, Noah Thorson, **Danilo Traconis

Lake Lillian:Makia Kiecker, Karissa Nissen

Litchfield: Olivia Anderson, Brittany Bauch, **Ryan Beckler, Zachary Bosma, **Sarah Braatz, Brian Cannon, Max Ceasar, Alexa Desens, Deanna Dragt, Courtney Fischer, **Michael Garner, Dylan Granlund, Breanna Huikko, Alex Joedeman, Andrew Joedeman, Melinda Jordan, Constance Klopfleisch, **Mya Lyrek, **Kennedy Mathews, Jessica Meierhofer, *Ty Movrich, Paige Nelson, Viveka Opjorden, Kayla Peterson, Kristopher Peterzen, Max Pursley, Felicia Reed, **Paige Richardson, **Emily Schafer, **Emily Schafer, Mackenzie Schiroo, *Jordan Schultz, **Anna Stilwell, *Eythan Yungk

Maynard: **Kelby Jaenisch, **Madison Mickels

Milan: Hayden Kranz

Montevideo: Jaden Christopher, Kylee Erickson, **Chance Flinn, **David Hambaugh, **David Hambaugh, *Ragan Huntley, **Samantha Huntley, Taya Huntley, *Annalise McMahan, Jadelyn McMahan, *Kayla Richards, *Christian Waltz

Morgan: Jackson Guggisberg

Morris: **Safia Bulman, ***Alayna Price, *Emily Ritter

Morton: Tabia Goodthunder

Murdock: Kaylee Johnson, Donovan McPhail

New London: Emily Ardoff, ***Ashley Bonnema, **Ashlyn Grabhorn, Ashton Hokom, Dillon Ledeboer, ***Isaac Lindquist, *Joelle Malacko, *Victoria Manska, *Chala Medalen, *Namira Moen, Mattison Schmitz, Benjamin Shumaker, Mitchell Sommers, *Cassandra Teixeira Correia Marsy, **Eryn Sasse

Olivia: Zachary Haney, Samantha Harmon, Maddison Jensen, *Brady Ridler, **Madeline Ridler, *Alyssa Ryan, Katherine Schafer, Katherine Schafer, Isaii Torres, *Ezekiel Walton

Paynesville: ***Mitchell Bertram, **Isabel Campbell, *Cassandra Hurd, *Cassandra Hurd, Harley Kunstleben, **Ashley Osendorf, Andrew Staub,

Pennock: Colton Bendickson, *Brianna Schmiesing, Courtnie Stoddard

Prinsburg: *** Kayla Marcus

Raymond: Mariya Bratsch, Celena Jenkins, *Daniel Seehusen, Grace Sheets, Cindy Sietsema, Faith Steinert

Redwood Falls: **Harlee Ahrens, **Sydney Bladon, Carter Brandt, Melanie Foy, Christine Harmon, Shayna Jahnz, Katharine Klause, Virginia Larsen, Isaiah Morales, Emilee Swoboda

Renville: *Jesse Daugherty, Blake Engstrom, **Melody Filzen, Ayden Gustafson, *Michelle Hebrink, Julio Hernandez, ***Mydalene Mendez, ***Sandra Perez, Jackson Wertish

Sacred Heart: Caleb Hoff, Tim Maurice, Dania Trevino

Spicer: Brennah Bergh, **Lydia Depuydt, **Melinda Keller, ***Zoey Lovold, Olivia Maertens, Alexandra Maynard, Keith Nelson, *Philippe Nicolas, Rossy Ocampo, **Makenna Olson, **Jessica Williams

Stewart: **Phillip Benson, Faith May

Sunburg: Hayden Rosenboom

Swift Falls: Brooke Anderson

Watkins: *Allison Muonio, Austin Wirz Watkins

Willmar: *Sundus Abdilahi, Nafisa Abdullahi, Brady Anderson, *Nadia Aouza, *Fatuma Arte, *Maryan Arte, Anthony Birrueta, Alyssa Blackwell, **Macee Bobzien, Ashley Bogan, *Kadin Brabender, Jacob Buchanan, **Samuel Buetow, Yareth Campagne, Stephanie Cardenas, Dulce Chavez, *Zachary Cordes, Aaron Cruz, Fredric Damhof, Dennis Dargay, *Natalie Day, Meghan Dimler, Rachel Dominguez, Danelia Duran, Danelia Duran, Connor Eischens, **Kiara Eischens-Larson, Henry Erickson, Emma Fischer, *Andrew Flolo, Brianna Grannes, Saul Guzman, ***Alicia Hachfeld, Lindsay Haefner, **Lucas Haefner, *Melanie Haluptzok, *Blake Hanson, Abdinur Hashi, Mohammed Hashi, Aleah Haverly, *Justin Herzberg, Peyton Herzog, Quinn Hogan, Darius Jaekel, Amina Jama, Abdurahman Jigre, Kim-Xuyen Joneson, Mitchel Jorgenson, Mitchel Jorgenson, Zoey Jorschumb, Sheila Kidwell, Samuel King, *Mitchel Klockmann, Jordan Kodet, *Tara Kompelien, ***Mason Langland, Dylan Larson, Derek Leuze, *Gay Ku Lweh, *Breanna Marez, *Lee Martin, **Luis Martinez, Hailey Messenbrink, *Shaula Mether, *Zuleima Millan, *Zuleima Millan, Kimberly Moctezuma Torres, Hamdi Mohamed, Sukra Mohammed, Itzel Montes, **Stee Na Moo, **Stee Na Moo, Ther Moo, ***Sah Mu, Ruth Navarro Garcia, **Naomi Neri, Joseph Norling, Khin Nweh, Jacob Odom, **Angela Olander, Jason Olinger, Hafsa Omar, *Cora Perez, **Alison Poe, Lleyten Rein, **Mia Remmel, David Reyes, **Kaden Rieke, Sandra Rios, Cristian Rivera, *Edgar Rodriguez, Ethan Roux, Farhia Sadiq, *Damion Salazar, Shelby Schmitz, Crystal Schneider, Dulce Serrano-Bahena, Cassidy Skaro, ***Ross Smeby, Elijah Smith, Eh Soe, Monserrat Soriano Alonso, Amber Stassen, *Parker Stone, *Kevin Strey, **Makayla Swanson, Addisyn Tillemans, Anayenci Trevino, Kristina VanHeuveln, *Ruby Vega-Spencer, Lily Wachsmuth, **Melissa Wallace, Megan Wessels, Savannah Wolf, ***James Young