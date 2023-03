Schools & Students published Feb. 28, 2023

Ridgewater College

Named to the fall semester dean’s list with a GPA of 3.5 or higher at the school with campuses in Hutchinson and Willmar were:

Appleton: Austen Piotter

Atwater: Kylie Anderson, Mitchell Nelson, Michael Peterson, Rose Snavely, Zoe Toedter, Nicole Willems

Belgrade: Michaela Anderson, Josie Beecroft, Emily Felling, Maria Jackson, Anna Jaeger, Mathew Radabaugh, Benjamin Waller

Belview: Bailey Donner

Benson: Emma Ascheman, Katelynn Coots, Rycheil Gjovik, Hope Hermes, Aubree Hoover, Jennifer Jacobson, Alyssa Knodel, Mya Kurkosky, Jan Maxwell, Camille Naig, Judith Roberts, David Trew, Madilyn Wrobleski, Jessica Young

Bird Island: Tayler Bohlin, Hope Burman, Tori Osterfeld, Abby Stovern

Blomkest: Vanessa Ward

Brooten: Wyatt Engen, Alex Hofmann

Clara City: Olivia Naatjes, Wyatt Richardson, Ashlyn Schmidt

Clarkfield: Brittany Yeager

Clontarf: Taylor Brandt

Cosmos: Hannah Wilmes

Danube: Crystal Angeles, Jordan Kjorness, Kalli Kopel

Danvers: Blake Nagler

Darwin: Molly Daggett, Cecelia Lhotka, Lee Paech

DeGraff: Richard Jones

Glenwood: Brenda Ellendson, Lauren Hirschey, Riley Johnson, Brooke Pitzen, Carson Tauber

Granite Falls: Timi Jo Abbas, Emily Juarez, Nikson Knapper, Franziska Lubenow, Bianica Reiten, Ty Schulte, Luke Streblow

Grove City: Paige Dahl, Dean Foley, Alexandra Hendrickson, Blake Smith, Hannah Vanderpol, Rebecca Vossen-Mathies, Holly Weseman

Hancock: Tirzah Baker, Sophia Schommer

Hawick: Rachel Froelich

Hector: Sunnie Borth, Jessica Crohn, Isabel Schultz, Xavery Viergutz, Brandi Wulkan

Kandiyohi: Kylee Berget

Kerkhoven: Mark Brendemuehl, Juan Espinosa Hernandez, Madison Froelich, Kaylee Johnson, Katherine Klaphake, Nicole Muller, Madeleine Rocha Zamora, Elizabeth Thompson

Lake Lillian: Makia Kiecker

Litchfield: Jaelyn Baseman, Ryan Beckler, Daniel Berndt, Aidan Berube, Sarah Braatz, Joseph Carlson, Quinn Cole, Deanna Dragt, Rachel Foley, Michael Garner, Monica Garza, Ayda Granlund, Dylan Isakson, Josie Janson, Spencer Jensrud, Alex Joedeman, Andrew Joedeman, Mya Lyrek, Kennedy Mathews, Sean McGraw, Viveka Opjorden, Jonah Orsatti, Felicia Reed, Paige Richardson, Alexis Schliinz, Mattison Schmitz, Jordan Schultz, Abagayle Shoutz, Katelynn Shropshire, Sandy Shubat, Anna Stilwell, Kaylee Sundve, Justin Thoma, Abigail Williams

Maynard: Kelby Jaenisch, Tyler Loe, Madison Mickels

Milan: Karen Rios Merino

Montevideo: Chance Flinn, Stacy Haugen, Shilo-kay Hill, Samantha Huntley, Allesondra Kulberg, Jayden Maki, Jadelyn McMahan, Xochilt Merino, Alyssa Nelson, Kayla Richards, Kristina Sillivent

Morris: Ryanne Bisgard, Safia Bulman, Alayna Price, Emily Ritter

Murdock: Julia Carlson

New London: Faith Adams, Genevieve Baumann, Ashlyn Grabhorn, Anakin Haglund, Ashton Hokom, Jennah Malacko, Joelle Malacko, Chala Medalen, Kaitlin Mogard, Jakob Simpson, Taylyn Swart, Cassandra Teixeira Correia Marsy, Michael Young

Olivia: Rylee Boen, Nellie Borer, Samantha Harmon, Alison Kadlec, Andrew Revier, Madeline Ridler, Zoey Salvador, Katherine Schafer, Ezekiel Walton

Paynesville: Mitchell Bertram, Isabel Campbell, Logen Hacklander, Bailey Hess, Harley Kunstleben, Ashley Osendorf, Andrew Staub, Paige Strate, Elizabeth Utsch, Mary Wilkens

Pennock: Cora Gleason, Isaac Lindquist, Matthew Lingbeek

Prinsburg: Ethan Bulthuis, Kayla Marcus, Sarah Marcus

Raymond: Kelsey Donner, Hallye Foster, Gavin Husman, Gabrielle Randt, Daniel Seehusen, Cindy Sietsema

Redwood Falls: Gabrielle Dow, Melanie Foy, Onna Giernet, Christine Harmon, Katharine Klause, Marcel Krueger, Allison Roiger

Renville: Cale Bryan, Jesse Daugherty, Melody Filzen, Ayden Gustafson, Mia Hinojosa, Mydalene Mendez, Sandra Perez, Yarely Ramirez, Vanessa Ridl

Sacred Heart: Caleb Hoff, Brady Ridler

Spicer: Shannon Bakken, Emery Barber, Carlie Berskow, Ashley Bogan, Lydia Depuydt, Sadie Hatlestad, Grant Hubbard, Melinda Keller, Zoey Lovold, Philippe Nicolas, Makenna Olson, Paul Quale, Chelsea Randleman, Alyssa Riebe, Jessica Williams, Caden Yoose, Cailin Yoose

Sunburg: Lauren Anderson, Amber Winzenburg

Svea: Cadence Parker

Willmar: Sundus Abdilahi, Nasro Abdisalan, Kylie Arndorfer, Addison Arndt, Andrea Arriaga, Fatuma Arte, Maryan Arte, Acacia Banken, Shannon Baron, Carter Bastin, Kayla Beek, Alyssa Blackwell, Macee Bobzien, Joel Bothun, Kadin Brabender, Jacob Buchanan, Samuel Buetow, Bradyn Bush-Gregory, Saira Caballero, Stephanie Cardenas, Abby Clancy, Zachary Cordes, Fredric Damhof, Dennis Dargay, Grace Davis, Lauren Dirkes, John Dresler, Kiara Eischens-Larson, Braeden Erickson, Andrew Garcia, Brooklyn Geise, Natasha Gomez, Sydney Gustafson, Alicia Hachfeld, Lucas Haefner, Melanie Haluptzok, Blake Hanson, Brianna Hanson, Kayla Harrison, Neima Hassan, Justin Herzberg, Peyton Herzog, Abbie Jacobsen, Collin Jahnke, Julia Janning, Daniel Johnson, Mitchel Jorgenson, Zoey Jorschumb, Aniso Khalif, Audra Kneprath, Amber Knight, Tara Kompelien, Whitney Lampher, Mason Langland, Derek Leuze, Ava Lindgren, Julia Lindquist, Macy Loge, Lexie Louwagie, Vanessa Luevano, Gay Ku Lweh, Dylan Malvin, Breanna Marez, Lee Martin, Luis Martinez, Isabelle Merrill, Zuleima Millan, Namira Moen, Tufah Mohamed, Itzel Montes, Stee Na Moo, Sah Mu, Naomi Neri, Joseph Norling, Angela Olander, Grace Olson, Lucee Olson, Hafsa Omar, Taina Palomino, Sah Ley Paw, Jose Perez Fuentes, Alison Poe, Rachel Raddatz, Simon Radermacher, Kimberly Ramirez, Naw Refinelovth, Mia Remmel, Leslie Resendez, Angelica Reyes, Karina Rice, Jayda Richter, Kaden Rieke, Gissel Robles Ibarra, Edgar Rodriguez, Kortney Ruschen, Abdumalik Salah, Damion Salazar, Rachel Schallenkamp, Paige Schmitz, Carter Schow, Aubrey Schueler, Jens Skalbeck, Cassidy Skaro, Elijah Smith, Leah Smith, Sophia Smith, Morgan Stoeberl, Cooper Stone, Parker Stone, Makayla Swanson, Anayenci Trevino, Elisha Truwe, Emma Tulowetzke, Ruby Vega-Spencer, Jimena Vela, Maria Vera, Lily Wachsmuth, Melissa Wallace, Maxwell Whitney

UM-Crookston

Named to the fall semester dean’s list with a GPA of 3.66 or higher at the University of Minnesota school in Crookston were:

Belgrade: Ally Eblen

Lake Lillian: Collin Schlomann

Sunburg: Shannon Urban

University of Mary

Named to the fall semester dean’s list with a GPA of 3.5 or higher at the Bismarck, North Dakota, school were:

Belgrade: Allison Gruber

Boyd: Natalie Bach

Redwood Falls: Gabrielle Houle

Central College

Named to the fall semester dean’s list with a GPA of 3.50 or higher at the Pella, Iowa, school was:

Olivia: Leslie Snow