Willmar Middle School's second-term honor roll announced

WILLMAR — The Willmar Middle School honor roll for the second term has been released. To make the honors list, a student must have a grade-point-average of 3.0 or higher. Students with one asterisk have a GPA of 3.75 or higher and are on the Principal’s honor roll.

Grade 8

Abdilahi, Abdirehman M

Abdullahi, Ikran A

Ahmednur, Anas A

Ajualip Ralios, Augenia

Alvarado Barrientos, Angie M

Anderson, Samuel J

Anez, Lawson V*

Araujo, Brandon L*

Arends, Leiah K*

Banks, Griffin S*

Bastin, Lily R*

Bazaldua, Reace F

Benavidez Guzman, Fabiola

Benitez Mejia, Heyri N

Benitez, Maria V

Bosch, Eileen M*

Brakken, Brady J

Brouwer, Ayrian N

Buzzeo, Anthony P*

Cain, McKennah L

Carlson, Jackson D*

Cartagena, Alex Y*

Cayler, Isaac J*

Chan, Matthew R

Chavez, Kendra L

Cruz Melgar, Litzi J

Cruze, Caleb D*

Cruze, Wyatt M

Dahl, Sawyer R*

Danielson, Carson R

DeBoer, Ellery M*

Donelan, Brenna M*

Duran, Anabell E

Eisel, Troy G*

Engstrom, Zachariah J*

Evink, Jake R

Fadness, Hailey R

Fagerlie, Logan A*

Fernelius, Noah A

Fischer, Zachary D

Floren, Emily A*

Fraser, Alexander J

Fuentes, Anahi

Garberding, Max J*

Gaw, Jae Jeny P*

Gay, Bwe P

Gerdes, Matthew L

Gomez Castro, Jorge M

Goosmann, Josephine M

Gorans, Ryah J

Groen, Roselinda M

Haase, Sophia G*

Hagen, Eli P

Halane, Abdirahman D*

Haugen, Juliette K*

Hegstrom, Carsen W

Hernandez Calderon, Henry J

Hoover, Jett D*

Hoppe, Alex K*

Hunt, Zavore J*

Hyatt, Chase M

Iedema, Roman E*

Jacobson, Aden A*

Jelle, Siham A

Jensen, Sarah L*

Jose Larios, Juan Carlos

Kallevig, Henry W

Kassim, Abdirahman J

Kath, Preston R

Kok, Lauren G*

Kowalczyk, Kylie N*

Ku, Ku*

Larson, Brooke A*

Lauer, Eva J

Lee, Madison K*

Linn, Logyn J*

Loerzel, Samuel E*

Madsen, Logan M

Mages, Allison K*

Marcus, Eliana J*

Marispini, Ella M

Marroquin, Angel U

Martinez, Adriana F

Martinez, Amberly C

Martinez, Gabrielle E*

Martinez, Leyni B*

Martinez, Lianah A*

Mathews, Brooklyn M*

McChesney, Alexander A

Miska, Aidan D*

Mitteness, Nora R*

Molacek, Maddison M*

Monson, Riley W

Moo, Wah Nay

Morales, Mya S*

Morton, Bryce M*

Moyer, Julia F

Munoz, Isaiah C

Muse, Sundus M

Navarro, Debora H*

Nesges, Nathan A*

Newville, Cole R*

Norsten, Makayla A

Ochoa Cardenas, Danna V*

Olinger, Brielle R*

Osuna Alvarez, Emerald C

Palacios, Ruben R

Pauff, Olivia A

Paulson, Aidan L*

Paulson, Isabella C*

Paz, Jayden J

Pederson, Benjamin M

Pederson, Brooklyn A

Pfeffer, Jaxtyn C

Quinn, Thomas P

Ramirez, Dante Y

Reed, Conor J

Renn, Jamie A

Reznecheck, Emma C*

Rhoda, Melanie E

Riemersma, Lucas A*

Ripperger, Isley M

Rivas, Kevin

Rodriguez Guzman, Jehiry I

Rodriguez, Alexander A

Rucks, Parker S*

Runke, Madison L*

Sabillon, Viyolet M

Schiesser, Laci K*

Schiesser, Lexi M*

Schuett, Briar L

Schwitters, Ella J

Scott, Annelyse M

Shee, Htee M

Sher, Eh Kaw T

Shockency, Patricia A

Sik, Conner J

Singsank, Delilah M

Sjoberg, Hudson T*

Solis, Natalie R

Stone, Alexzander R

Strei, Lauren K*

Sundin, Selena R

Swanson, Levi J

Swenson, Mallory J*

Swierenga, Madelyn J

Tallman, Chazz W

Tammen, Madalyn J

Thielen, Isaac D

Thompson, Kailen M*

Torres Espina, Dylan E

Twedt, Levi B*

U'Ren, Paul R*

Valladares Molina, Angie M

VanderLugt, SavannaM

Venenga, Travis R*

Wah, Eh T

Warsame, Ibrahim S*

Westlie, Jude M

Willprecht, Amelia T

Wright, Joshua C

Zaeska Magnuson, Presley J

Zupke, Jack P

Grade 7

Acuna, Boris S*

Ahmed, Abdullahi M

Ahmednur, Ruweyda A

Ali, Farah A

Ali, Hoda M

Al-Samawi, Zahra J

Arcilla, Ella I

Arndt, Emily M

Berghuis, Eva B

Billmeier, Jackson R

Bobzien, Gabriel R

Bueso, Karen E

Bulthuis, Chloe M*

Bush-Gregory, Hailey K

Butterfield, Kane J

Canales Soto, Lizzie N*

Carranza, Israel*

Celis-Victoria, Ashley

Choe, Ta E

Christensen, Asher A*

Christenson, Lily M

Christianson, Graham D

Dahir, Sabirin A

Dahl, Annika L*

DeBoer, Gavin J*

Delacruz, Jahayra M

DeLeeuw, Isaac J*

Doh, Ta E

Ellingson, Jacob D

Erickson, Owen M

Fajardo, Logan A*

Fernandez Carhuas, Claudia G

Gallegos, Alicia D

Garcia Palma, Lizveth S*

Gharaibeh, Adam*

Gilles, Arianna S*

Gonzalez, Alejandra M

Goosmann, Abbigail J

Guevara, Marcus A

Guzman, Alejandro J

Halvorson, Everett G

Hassan, Mohamedmaulid A

Haverly, Jakson P

Henderson, Jazaya I

Herrera, Brihanna S*

Htoo, James C*

Htoo, Say P

Huisinga, Samuel T*

Jelle, Suhur A*

Johnson, Emily M*

Kalkbrenner, Grace A*

Khalif, Anas A

Konold, Anna G*

Lah, Htoo L

Lah, John T*

Lammers, Matthew J

Larios Cajon, Randy

Larson, Claire L

Lawler, Kellen J

Leikvoll, Tayva J

Lindquist, Elizabeth G*

Lopez-Berg, Nadia F

Lucht, Mikheala R

Lundy, Reese L*

Madrid Deras, Rogger F

Malone, Ayven M*

Mares, Emily

Means, Raelynn G

Mejia Enamorado, Ostin J

Michelson, Evan T

Miller, Samantha L*

Mohamed, Zakaria A

Mohamud, Abdi M

Molina, Miley A

Mortensen, Theodore J

Morton, Mason T

Muhumed, Suber M*

Munkholm, Mason A

Negen, Sophia E*

Nelson, Kylie J*

Nesges, Norah J*

Ossa Letelier, Florencia*

Ozornia, Selena M

Palmquist, Ana M

Quist, Rylynn C

Ramos Juarez, Viviana T

Rapalo Fernandez, Johanie J

Resendiz, Lisa

Rivera, Dilan N

Rivera, Joshua E

Rodriguez, Jefren S

Rosendahl, Emma M*

Sanchez, Kennia A

Schirmers, Sawyer D

Schnichels, Cooper T

Schrotberger, Owen L*

Setrum, Ashton A

Seubert, Devin T

Shukri, Abdinoor A

Siu Perez, Diana G

Sjoberg, Canton T

Skalla, Nathan J*

Smith, Tavion S

Spencer, Sophia N

Sportel, Owen A

Standfuss, Bazel A

Tammen, Liam C

Tauber, Charlotte M

Taylor, Ace

Tersteeg, Sophia F

Thole, Cooper W

Torres, Tania

Travaglio, Marissa M

Van Horne, Judah W*

VanBuren, Peyton R

Vander Pol, Natalie L

Wagner, Saphyre R

Wallestad, Marin J*

Wentzell, Ryan G

Wilkinson, Samuel J*

Willis, Roslyn J

Wilson, Harper A*

Wolf, Aundraya C

Wolf, Paityn B

Yungerberg, Sadie A*

Grade 6

Abdi, NimoI

Abdille, Nashad A*

Abdulahi, Mubarak M*

Abdullahi, Asha A

Abdullahi, Hudeyfe A

Abdullahi, Najmo A

Adame, Josefina R*

Adams, Aubrey C

Agustin, Ezequiel

Ahmednur, Nasteho A

Ajualip Ralios, Vanessa*

Allinder, Maddoux J*

Alvarez, Bethany V

Ammerman, Callen J

Anderson, Kealan A

Arte, Kali A

Barrett, Adyssey L

Barrett, Bailey A

Baumgarn, Briggs L

Berghuis, Stella M

Bowen, Ellie N*

Butcher, Peyton E

Butterfield, Hunter J

Carlson, Kylie J*

Carroll, Brynnlee M

Chapas Rapalo, Laney J*

Christian, Aurora M

Cooley, Ian S*

Cordes, Kaylee R

Cruze, Easton R*

Dah, Naw

Danielson, Alexandra L*

Darger, Jayda S*

Deadrick, Emma R

DeBoer, Jacob T*

Delgado, Reyna L*

Dominguez, Cecilia

Dominguez, Fernando M

Doyle, Kya A*

Duerksen, Lyle S

Duininck, Nathan D*

Engel, Isabelle G*

Espadas-Casillas, Adam U

Estrada, Micayla A

Farah, Yusrah R*

Fernelius, Allie M

Flores, Ella S*

Fostervold, Brady L*

Freidrichs, Tristan M

Froehlich, Holden R

Glein-Erickson, Rowan E*

Gniffke, Noah P

Groen, James C

Guerrero Amaya, Jonathan A

Gustafson, Beckett N*

Hagen, Jack J

Hansen, Malea A*

Hawkinson, Braden C

Hernandez Rosales, Jesus M

Hernandez, Joanelys M

Hernandez, Melanie J

Hernandez, Yensi N

Hernandez-Hidalgo, Henry O

Horton, Jeremiah A*

Horton, Josiah R*

Hotek, Lewis E

Hurley, Jayden M

Huselid, Jude D*

Jarveis, Kailey J

Jensen, Mason J

Jigre, Farhiya A

Jimenez Velasquez, Ivan

Jurgenson, Natalie J

Kidwell, Kayden L*

Kok, Mason A

Lager, Camden C*

Lar, Plert K

Lara, Ava L

Larson, Jacob A*

Law, Klay N

Ledeboer, Trevor A

Leiva Vargas, Abraham E

Lopez Paz, Oscar O

Lopez, Mia L

Louwagie, Sawyer W*

Maciel, Santiago*

Mages, Kara M*

Mahdi, Amin A

Marcus, Victoria M*

Martin, Liam D

Martinez Coto, Fabian A

Martinez, Zulay M*

Medina, Larissa J

Meek, Nice

Mena, Rebecquah J

Mendez, Dyani K

Mhand, Ferdaous

Minkel, Skyler M*

Minor, Kenzie J

Miska, Levi D

Mohamed, Abdiaziz A

Mohamed, Abdikani A

Mohamed, Hamza A

Morales, Bianae*

Moran, Kylie L*

Muhumed, Ferdosa M

Muse, Salma M

Muse, Seaham

Najera Mejia, Eileen J

Nino, Mia Y

Oehlers, Camila I*

One, Pen B

Orellana Jau, Eva A

Ortiz Cortez, Yesica*

Osuna Alvarez, Mia M

Osuna Alvarez, Zoe C

Pahl, Amariya J

Pederson, Crosby R*

Peppin, Quinten J*

Petersen, Athena I

Plowman, Cayson H

Poe, Paw

Rannetsberger, Jackson J

Rath, Ellie J

Regalado, AdynnM

Reiman, Aliya M*

Reyes, Jocelyn

Richards, Alfred L

Ripperger, Marlee R*

Rivera Guzman, Nataly F*

Rivera Trochez, Erick J

Rodriguez, Allyson L

Rodriguez, Maya B

Romo, Alejandro J

Roschild, Addison J

Runke, Ellie M*

Runke, Nicholas J*

Said, Fartun A*

Salonek, Liberty M*

Sanchez, Jullyahna K

Saulsbury, Emmy R*

Schindele, Samuel R

Schmidt, Sylus J

Schroeder, Zane M*

Serrano, Arianna J*

Sietsema, Carter J

Sjoberg, Owen R*

Solberg, Parker S*

Sombke, Ryker B

Spencer, Levi A

Stark, Elijah J*

Streff, Brynn A

Strei, Lindsey J*

Swanson, Cora K

Swenson, Jace J*

Swenson, Jay D*

Tejeda Perez, Diego H

Thompson, Savanna W*

Thorson, Myah T*

Van Buren, Aiden T

van der Hagen, Atticus J*

Van Heuveln, Kollin M

Vander Pol, Roseguerda S

Vargas, Alejandro M

Vijil Reyes, Erlin D

Villnow, Breck A*

Villnow, Elliana M

Vogel, Curtis N

Williams, Mya D*

Wisocki, Lucas P*

Zaeska Magnuson, Aven P

Zens, Rachael L*

Zepeda-Moreno, Anyelith G

Zwagerman, Ava B*

Zwagerman, Kamryn R