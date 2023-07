Willmar Senior High fourth-term honor roll published July 7, 2023

WILLMAR β€” The Willmar Senior High School honor roll for the fourth term of the 2022-23 school year has been released.

Highest Honors students with two asterisks have a GPA greater than 4.0.

High Honors with one asterisk have a GPA of 3.8 to 4.0.

Honors have a GPA of 3.25 to 3.79.

Grade 12

Abdi, Isra N*

Abdi, Ugbad N*

Akerson, Paige R*

Anderson, Maggie B**

Andert, Kari A

Baumgarn, Drew T

Baumgart, Ila M**

Benitez, Thelma A**

Bjur, Grace A*

Bosch, Justin R*

Brown, Carson C

Bunn, Ingrid A

Burks, Emma G

Buzzeo, Cecilia L**

Castillo, Carlos E*

Cerritos, Ronal N*

Chavez, Diego I

Chavez-Martinez, Princesa A

Chocoj Coc, Neftali

Donelan, Padraig J**

Dubow, Fatuma N**

Elmhorst, Malachi M**

Fernandez Munoz, Marlon

Flannigan, Jacob T*

Flaten, Alexis M

Gallegos, Alejandro D**

Garcia, Victoria*

Garnhardt, Jaydon M

Gavarrete, Omar E

Gee, Justuce R

Gerdes, Kaleb J**

Hanson, Eli B*

Hashi, Hamda M**

Hawadle, Riyan K**

Hisken, Abby J*

Hisken, Jenna M**

Hodges, Deshawna M

Hofland, Mariah J

Holien, Hannah A

Holwerda, Rae S**

Jaramillo, Lucas R*

Jimenez, Leslie M**

Johnson, Henry G**

Kodet, Annabel R

Kowalczyk, Tyler J

Larsen, Alex J

Lindemann, Kole W

Malone, Addison L**

Marcus, Abby M*

Marquardt, Kirstyn L

Marthaler, Nathan C

Mireles, Dino M

Molash, Bethany L

Morrison, Blake R*

Neri, Ashanti

Pablo Ralios, Brenda*

Pahl, Taylee J**

Perez Castillo, Miguel A

Raitz, Samuel T

Ramirez, Jesus*

Rodriguez, Adrianna K*

Rosendahl, Allie M**

Saahid, Fowsio A*

Scharlemann, Marik M**

Schoenberg, Gabrielle A*

Streed, Jacob A

Twedt, Sylvia E

Ulloa Castro, Delmy S*

Valladares, Alexa

Vasquez, Angel R

Villnow, Emma M**

Wisocki, Joseph G

Zhang, Anna**

Ziebarth, Andrew N

Ziehl, Calista J*

Grade 11

Ahrendt, Alexander A

Ali, Faysal A

Altamirano Toruno, Miguel A

Aviles Fuentes, Mariana*

Barrientos, Austin J

Bashir, Bahja A**

Becker, Rich M**

Boggs, Jacob R

Bos, Meryl E **

Bowen, Madison K*

Butcher, Zadina I**

Carlson, Anahi V*

Casillas, Isaac A

Cayler, Matthew A*

Chavez, Wilfredo

Christenson, Qiara F

Corley, Aneesa M

Da, Saw L

Danielson, Brett C

Dawson, Rebecca M*

Diriye, Iqra M*

Eichhorst, Carson E**

Engstrom, Madison B*

Evans, Tyler B

Eystad, Matthew E

Figenskau, Birgit M*

Flolo, Jaidyn A

Flores, Chlide Steven M*

Garberding, Katelyn M**

Gomez, Isabella F

Gregory, Cullen M**

Gustafson, Maycee R**

Hai, Eh C

Helfinstine, Koda M

Herrera Zelaya, Rubi*

Hoffmann, Elizabeth K**

Holwerda, Emery A

Hunt, Lauren F*

Jaenisch, April S

Jensen, Chloe L*

Kabisch, Summer R*

Kath, Heidi J**

Kavanagh, Hope Marie T*

Klein, Skylar A

Koosman, Lyndi R**

Laidlaw, Adali S

Larson, Emmie J**

Loerzel, Jacob G*

Lownsbury, Chloe J**

Maciel, Keyla

MacLennan, Tavis R*

McChesney, Grace M

Mejia Deras, Jaime J*

Meza, Evelyn

Michelson, Henry R**

Mohamud, Ayan O**

Mohr, Matthew H

Morales, Isarahi Z

Morrison, Anya R

Mustafa, Ayaan J*

O'Meara, Ryan D*

Ogdahl, Landon R**

Olson, Danika M

Omar, Zakaria A

Orellana, Elisabeth R

Ornelas, Iris L*

Osman, Deka M

Osman, Munira M*

Ossa Letelier, Fernanda*

Owens, Alexis P

Pappenfus, Brendan T*

Patino, Austin J

Perez Castillo, Andy R*

Peterson, Jacob D

Peterson, Neela I

Pineda-Hernandez, Isaac S*

Porttiin, Kylie M

Quinn, Avery K**

Quinn, Hannah M**

Quinn, Sophia M**

Rhoda, Monica K

Rios, Angel J**

Ritz, Jonathan D**

Rivera, Javier I**

Rohloff, Chelsea A*

Rosales Velasquez, Erika I

Salonek, Kenedee L

Saue, Noah R

Schroeder, Drew D

Schwitters, Mollie C*

Soe, Eh T*

Sorto Zelaya, Anny R

Sportel, William J*

Staska, Dylan H*

Strey, Matthew J**

Swanson, Luis A**

Swart, Charles W**

Swenson, Hunter J*

Tejeda, Mateo W*

Thole, Mason D

Thoms, Evan W

Trevino, Ramero P

Turrubiates, Chasity**

Twedt, Melinda R*

Valenzuela-Cabrera, Natasha Y

Venenga, Hayden J*

Vruwink, Ryan A**

Wa, Po Nay C*

Williams, Ivy P*

Wright, Aaliyah L

Zelaya Velasquez, Isaac S*

Zepeda, Brandon A**

Grade 10

Abdilahi, Hamdi M

Abdullahi, Tusmo A*

Ali, Fuad A

Anderson, Lucas M

Anez, Sullivan T

Arriaga, Carmen L

Banks, Gavin C

Baumgarn, Tate L

Bergstrom, Alayna C*

Boehme, Tristan R

Borer, Hailey R

Bredesen, Hannah C*

Camacho, Nathalia G*

Campagne, Natalie Y

Carlson, Conlan H*

Christenson, Alisha L

Darger, Keelan A*

Dho, Eh Kwee

Donelan, Finley B*

Douglas, Madison M*

Egge, Caedance L*

Eilers, Erin K

Eilers, Lauren M*

Escalon-Valladares, Brandon M*

Etterman, Grace C*

Everson, Tyler J

Fagerlie, Braeden M*

Fredrickson, Jaiden A*

Gaal, Warsame

Gades, Isabella A*

Garcia, Miguel A*

Garcia Hernandez, Alondra

Gatewood, Jackson P

Gomez, Elijah M

Gustafson, Benjamin P

Gutierrez Vargas, Jose Y

Halvorson, Timothy P*

Hanson, Kendall P

Haugen, Elizabeth M*

Heid, Griffin E

Heil, Jordan M*

Heinen, Elijah

Hernandez Calderon, Esmeralda

Hernandez Dubon, Dania L

Hillenbrand, Keianna K

Hurley, Kaylee B*

Ims, Evan R

Isaacson, Lily N

Johnson, Alyson J*

Johnson, Derik M

Johnson, Emily K

Johnson, Madelyn K*

Johnson, Makayla K*

Johnson, Zoe F *

Khalif, Fardowso A

Lammers, David S*

Larson, Kaden P*

Lesteberg, Nevaeh R

Lorensen, Morghan M*

Mahdi, Amran A

Marcus, Alex J

Marthaler, Aaron S

Martineau, Kristie S

Martinez, Danny A

Martinez, Selah M*

Martinez-Rivas, Angel T

Mathison, Annie G*

Mattson, Claire A

McCleary, Luke T*

Medina Palma, Felipe*

Medina-Reyes, Daniela*

Mejia, Samantha M

Mohamed, Umulkhair H

Mohamud, Amaal O

Mueske, Lauryn B*

Munoz, Aundreya L

Nacabuan, Vince Timothy N*

Newberg, Ryan C

Norsten, Madison K*

Norsten, Nathan L

Ocampo, Perla

Olson, Avery J*

Olson, Michael G

Oswood, Samuel D*

Padilla-Guevara, Jeniffer J

Paschke, Tessa L

Paschke, Tia L

Pauff, Daniel K

Pee, Ker Da*

Peerboom, Claudia K*

Pineda, Emely

Reiman, Blake E

Resendiz, Sara*

Reyes, Daniela P

Riemersma, Ethan D*

Rodriguez Ochoa, Maria F

Roschild, Addlyn R*

Ruff, Solenne E *

Santos Yanez, Diego L

Schiesser, Courtney R*

Schirmers, Jaxin J

Schueller, Hannah M*

Schultz, Jamie L

Seubert, Dustin A*

Shukri, Iqlas A*

Skaggs, Kiera L

Skindelien, Isaac W

Smith, Jack J

So, Moo K*

Sosa, Jose Andres S

Steinwand, Isabella V

Stiff, Adam J

Struck, Kylee R

Swenson, Kaelyn G

Tauber, Amelia G

Thompson, Brooke C*

Tin, Than*

Turrubiates, Maya E*

Vallejo, Alexa H

Vazquez, Isaiah M

Villnow, Aeda A*

Volk, Gretchen E*

Vovchenko, Daniil*

Wallestad, Evan J*

Way, Eagle

Wilson, Ella J

Yungerberg, Noah C

Yusuf, Khalid S*

Zupke, Laura J

Zwagerman, Ally M

Grade 9

Abdi, Rahma A

Abdullahi, Mumtahaz A

Aguilera, Kilia A

Ahmed, Abdulqaliq M

Alvarado Reyes, Hermis D

Arte, Filsan A

Banken, Janek J*

Becker, Noelle J*

Beier, Mallory L

Berg, Natalie L

Bergstrom, Aabree

Bowen, Jase S

Brown, Carlee S

Butterfield, Kyah S

Carlson, Cavin J*

Carranza, Ava A*

Castillo, Sophia L

Cayler, Aaron J

Cerritos Sagastume, Daniel J

Conklin, Tangh Y*

DeKraai, Porter J*

Diaz Barnica, Lauren C

Docken, Maddisen M*

Eh, Tholly H

Eichhorst, Kianna R*

Engan, Adeline M*

Espinoza, Irene*

Evenson, Gavin L

Eystad, Leah M

Fladeboe, Alivia M

Garcia, Alexandra M

Gee, Jonah D

George, Madelynn R

Gharaibeh, Ban S*

Gharaibeh, Jana

Glein Erickson, Rheya N*

Gonzalez, Adan

Gonzalez, Mercedes D

Groen, Rosemika*

Guerrero Amaya, Cristiano J

Guillen Castillo, Bryan G

Gustafson, Lyza A*

Guthrie, Julian L

Hanson, Allyson M

Hassan, Bishar A

Heck, Jossyn J

Hirschman, Desirae A

Hjelle, Aubrey M*

Holm, Jack P*

Horyza, Gibson R

Htoo, Rody

Jimenez, Eric*

Jorgenson, Lily M

Jurgenson, Hailey F

Kahin, Sundus D

Kelpe, Sarah E*

Kohls, Blake K

Koosman, Mia A*

Kubesh, Ella H

Lacek, Karl V

Lange, Telilie M*

Laumer, Riley J

Loso, Shea S*

Lothert, Brandon D

Lownsbury, Cooper C*

Madsen, Tyler E*

Maldonado Solares, Dulce M

Mara, Kennedy M*

Marroquin, Sherlyn

Martinez Deras, Ashlyn N*

Mathews, McKenna G*

Medina, Jorge A

Mejia, Alejandra V

Mejia Ruiz, Edgar J

Mireles, Anahi A

Mohammed, Hamze A

Morales, Ahnaly*

Moreno, Adamaris*

Newberg, Carter A

Newberg, Soren W

Nur, Hassan B

Ogdahl, Brielle H*

Olson, Lily M*

Oothoudt Martinez, Marckus R*

Osman, Nimo M

Ossa Letelier, Pablo*

Palacios Orozco, Esteban*

Paulson, Gavin A

Payne, Brady R

Perez Castillo, Tito E*

Perez Ortiz, Juan E

Peterson, Alexa N*

Peterson, Aubrey J

Phillips, Essence P

Powers, Abigail K

Raitz, Jonah D

Ramirez Serrano, Hector J

Rashid, Zuber M

Robles Ibarra, Hector G*

Saw, Blwe N

Shafi, Farhio S

Sietsema, Jacob J

Soriano, Daniel

Spellman, Emily M*

Stone, Reese P

Tammen, Lily A*

Tersteeg, Ava A

Thoms, Brayden M

Travaglio, Sophia K*

Van Horne, Nehemiah R

Villeda Lara, Katy L*

Villnow, Madalynn J*

Waltz, Linda P

Willis, Brynna G

Winter, Lindsey E*

Wuollet, Kylie J

Zavala, Abigail*