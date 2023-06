American Legion baseball roundup: Kerkhoven edges Montevideo, 5-4

KERKHOVEN — The Kerkhoven American Legion Baseball team beat Montevideo 5-4 on Thursday night.

Luke Jeseritz was 2-for-3 with two runs and Alex Call went 2-for-2 with two RBIs to help Kerkhoven.

Jaiden Henjum got the win. He went six innings, striking out seven and walking none. He allowed nine hits and four earned runs. Call pitched the seventh and earned the save, striking out one and walking one.

Cooper Dack, Griffin Epema and Brady Snell all had two hits for Montevideo.

Kerkhoven (2-0) plays Prinsburg at 6 p.m. Monday in Kerkhoven.

Kerkhoven 5, Montevideo 4

Montevideo 102 010 0-4 9 2

Kerkhoven 004 100 x-5 7 0

Hitting - Montevideo: Cooper Dack 2-4 r-2 2b, Griffin Epema 2-4 r-2, Brady Snell 2-2 2b rbi-2, Grayson Eisenlohr 1-3 rbi, Dan Gunlogson 1-3, Brody Dack 1-3, Luke Kuno 0-2 rbi … Kerkhoven: Jaiden Henjum 1-3 r, Luke Jeseritz 2-3 r-2, Jared Cortez 1-3 r 2b rbi, Alex Call 2-2 rbi-2, Jett Olson 1-3 r

Pitching (ip-h-r-er-bb-so) - Montevideo: Snell (L) 6-7-5-3-2-9 … Kerkhoven: Henjum (W) 6-9-4-4-0-7, Call (Sv) 1-0-0-0-1-1

NLS 8, Kimball 0

Carson McCain pitched five shutout innings and Brayden Skindelien went 2-for-4 with a triple, two runs and two RBIs to lead New London-Spicer past Kimball at the Green Lake Diamonds in Spicer.

McCain struck out seven and allowed two hits with no walks. Skindelien went the final two innings, striking out three and walking one.

Kimball 000 000 0-0 2 4

NLS 140 030 x-8 3 2

Hitting - Kimball: C. Faber 1-3, Winter 1-3, Meyer 0-0 bb hbp-2 … NLS: Brayden Skindelien 2-4 r-2 rbi-2 3b, Luke Knudsen 1-2 r-2 rbi-2 bb-2 sb-2, Bennett Schultz 0-2 bb-2 sb, Christopher Schneider 0-1 rbi-2 hbp sf, Carson McCain 0-2 bb, Elijah Jacobson 0-1 r-2 bb-2, Gabe Rohman 0-0 r-2 bb-2

Pitching (ip-h-r-er-bb-so) - Kimball: Serbus (L) 3-3-8-6-9-0, Winter 3-0-0-0-0-2 … NLS: McCain (W) 5-2-0-0-0-7, Skindelien 2-0-0-0-1-3

Prinsburg 4, Sacred Heart 1

Isaiah Swart, Ben Ryks, Jake Versteeg and Preston Demlow all had two hits to lead Prinsburg past Sacred Heart at Prinsburg.

Josh Nelson got the win, going five innings. He struck out 10 and walked two, allowing three hits and one earned run.

Sacred Heart 000 010 0-1 4 3

Prinsburg 011 101 x-4 9 2

Hitting - Sacred Heart: Not available … Prinsburg: Isaiah Swart 2-3 rbi bb sb, Braelin Rime 0-3 r bb sb-2, Ben Ryks 2-3 rbi, Peyton Meyer 1-3, Wesley Fussy 0-3 r, Jake Versteeg 2-3 r-2 2b sb-2, Preston Demlow 2-3 rbi-2 2b

Pitching (ip-h-r-er-bb-so) - Sacred Heart: N/A … Prinsburg: Josh Nelson (W) 5-3-1-1-2-10, Versteeg 2-1-0-0-0-0

Madison 14, BOLD 1

Kaden Mortenson went 3-for-3 with a run and three RBIs to help lead Madison past BOLD at Bird Island.

Owen Flann and Jonah Walton had hits for BOLD.

Madison 154 04-14 11 0

BOLD 100 00-1 2 0

Hitting - Madison: Dylan Keimig 1-4 r rbi-2, Dyllon Geiser 1-4 r-2 rbi, Wollschlager 1-3 r-2 rbi-2, Fernholz 2-2 r-3 rbi sb, Kaden Mortenson 3-3 r rbi-3, Wittnebel 1-2 sb, Davis Patzer 1-3 r-2 rbi sb, Cael Benson 0-2 r, Ethan Schommer 1-3 r-2 rbi … BOLD: Owen Flann 1-2 r, Jonah Walton 1-2

Pitching (ip-h-r-er-bb-so) - Madison: Wittnebel (W) 5-2-1-0-0-11 … BOLD: Sam Sigurdson (L) 3-10-10-9-5-1, Hunter Malvin 1.1-0-3-3-3-1, Max Benson 0.2-1-1-1-2-1