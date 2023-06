Auto racing: Three local drivers take home A Feature titles

WILLMAR β€” Three area drivers took home A Feature titles Thursday night at KRA Speedway.

Ty Schuler of Montevideo took first place in the Pure Stock Division.

Justin VanEps of Kandiyohi captured first in the WISSOTA Midwest Mods and Zach Schultz of Grove City won the WISSOTA Super Stock Division.

Racing continues at 7 p.m. next Thursday at KRA Speedway with the WISSOTA Late Model Challenge Series sponsored by Nelson International.

KRA Speedway

Pure Stock

Heat 1 – (1) Ty Schuler, Montevideo … (2) Coltyn Schuler, Montevideo … (3) Brady Schultz, Atwater

A feature – (1) Ty Schuler, Montevideo … (2) Chris Isdal, Spicer … (3) Coltyn Schuler, Montevideo

WISSOTA Modifieds

Heat 1 – (1) Don Eischens, Richmond … (2) Peter Loecken, Paynesville … (3) Brian Haben, Appleton

Heat 2 – (1) Seth Brede, Kandiyohi … (2) Shane Sabraski, Rice … (3) Jacob Knapper, Montevideo

A feature – (1) Don Eischens, Richmond … (2) Shane Sabraski, Rice … (3) Brandon Beckendorf, Danube

WISSOTA Midwest Mods

Heat 1 – (1) Jason Vejtruba, Atwater … (2) Justin VanEps, Kandiyohi … (3) Gage Myers, Appleton

Heat 2 – (1) Tim Kanten, Milan … (2) Shane Howell, Buffalo … (3) Benjamin Beekman, Hawick

A feature – (1) Justin VanEps, Kandiyohi … (2) Jason Vejtruba, Atwater … (3) Tim Kanten, Milan

WISSOTA Mod Four

Heat 1 – (1) Dustin Holtquist, St. Cloud … (2) Tyler Larson, Kandiyohi … (3) Tommy Bawden, Clear Lake

A feature – (1) Tommy Bawden, Clear Lake … (2) Dustin Holtquist, St. Cloud … (3) Tyler Larson, Kandiyohi

WISSOTA Super Stock

Heat 1 – (1) Shane Sabraski, Rice … (2) Dexton Koch, Becker … (3) Shawn Fernkes, Pennock

A feature – (1) Zach Schultz, Grove City … (2) Shawn Fernkes, Pennock … (3) Shane Sabraski, Rice

WISSOTA Street Stock

Heat 1 – (1) Braden Brauer, Eyota … (2) Justin Vogel, Brooten … (3) Derek Zieske, Renville

Heat 2 – (1) Zachary Flickinger, Madison … (2) Kolton Brauer, Euyota … (3) Dominick Platow, Paynesville

A feature – (1) Braden Bauer, Eyota … (2) Justin Vogel, Brooten … (3) Zachary Flickinger, Madison

WISSOTA Hornet

Heat 1 – (1) Matthew Dittman, Lake Lillian … (2) Peter Martin, Willmar … (3) Justin Schelitzche, Chaska

A feature – (1) Justin Schelitzche, Chaska … (2) Peter Martin, Willmar … (3) Jeff Rohner, Willmar