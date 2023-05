Baseball roundup: MACCRAY Wolverines' bats come alive against RCW Jaguars, 17-7

RAYMOND — The MACCRAY baseball team posted 15 hits and saw a complete game from sophomore pitcher Keegan Rand en route to a 17-7 victory over Renville County West on Thursday at Lilleberg Field.

The Wolverines, who won in five innings, earned their first win of the season. MACCRAY is 1-4.

MACCRAY got multi-hit performances from six batters. Sophomores Ethan Strommer and Xavier Noble and senior Emery Aker all had three hits for the Wolverines.

Wolverines sophomore Jase Dirksen and Noble tied for a team-best three runs. Noble led MACCRAY with five RBIs after batting 3-for-3 with two doubles, a steal and a walk.

The Jaguars, who fall to 1-5, play Ortonville at 4:30 p.m. Friday at Ortonville. The Wolverines play Yellow Medicine east at 4:30 p.m. Friday at Granite Falls.

MACCRAY sophomore pitcher Keegan Rand fires a pitch toward the plate against Renville County West on Thursday, May 4, 2023, at Lilleberg Field in Raymond. Michael Lyne / West Central Tribune

Camden

MACCRAY 17, RCW 7

RCW 100 60-7 5 6

MACCRAY 305 72-17 10 3

Hitting - RCW: Griffin Howard 1-3 r rbi sb-2, Isaac Haen 0-1 bb hbp sb, Carter Rice 1-3 r, Jacob Savig 0-2 r, Eddie Morales 0-1 r bb, Zac Gustafson 0-1 r rbi bb-2, Brenden Peterson 1-3, Austin Rice 1-1 r rbi, Jack Wertish 1-2 r rbi … MACCRAY: Ethan Strommer 3-4 r-2 rbi bb sb, Wyatt Swenson 0-1 r-2 rbi-2 bb-3 sb, Xavier Noble 3-3 r-3 rbi-5 bb 2b-2 sb, Joe Heidecker 2-4 rbi-2 sb, Grayson Ahrenholz 2-4 r-2 sb, Emery Aker 3-4 4-2 rbi 2b, Keegan Rand 2-3 r rbi-2 bb sb, Jase Dirksen 0-1 r-3 bb-3 sb-2, Garrett Struxness 0-2 r-2 rbi bb sb

Pitching (ip-h-r-er-bb-so) - RCW: Peterson (L) 2.1-5-6-5-1-2, Savig 0.1-1-2-2-1-0, Haen 0.1-0-0-0-3-0, Eddie Morales 0.0-2-4-3-0-1, Trevor Peterson 1-2-5-4-4-1, Connor Peterson 0.2-0-0-0-0-0 … MACCRAY: Rand (W) 5-7-7-6-4-7

Renville County West head coach Steve Agre smiles while talking to the umpires before taking on MACCRAY on Thursday, May 4, 2023, at Lilleberg Field in Raymond. Michael Lyne / West Central Tribune

Dawson-Boyd 6, Canby 0

Sophomore Tygan Long tossed a seven-hitter, striking out seven and walking one, to lead Dawson-Boyd to the victory at Canby.

Beau Johnson went 2-for-4 with a run, a stolen base and three RBIs for the Blackjacks. Blake Thompson also went 2-for-4.

Dawson-Boyd 220 200 0-6 9 1

Canby 000 000 0-0 7 2

Hitting - Dawson-Boyd: Blake Thompson 2-4, Kameron Sather 1-3 r sb, Aiden Swenson 1-3 r rbi 2b bb sb, Nathan Hansen 1-4 rbi sb, Grayson Olson 1-3 sb, Ashton Swendra 1-3 r, Elijah Olson 0-2 r-2 bb-2 sb-2, Beau Johnson 2-4 r rbi-3 sb … Canby: Eli Greenman 1-4, Liam MacArthur 1-3, Jace Sigler 1-3, Sawyer Drietz 1-3, Bryant Hansen 1-3 2b sb, Colton Ruether 1-3, Cash Antony 1-2 bb sb

Pitching (ip-h-r-er-bb-so) - Dawson-Boyd: Tygan Long (W) 7-7-0-0-1-7 … Canby: Drietz (L) 4-7-6-4-4-5, Ruether 3-2-0-0-2-4

Lakeview 9, LQPV 8

Lakeview fought off a late seventh-inning comeback attempt from Lac qui Parle Valley at Madison.

LQPV (3-3) plays at 4:30 p.m. Monday at Canby.

Lakeview 020 023 2-9 11 3

LQPV 200 100 5-8 6 0

Hitting - Lakeview: Tucker Fiene 0-2 r bb-2, Hunter Magnuson 1-4 r rbi, Jordan Fischer 1-4 r-2 hr sb rbi-3, Caine Herigon 2-4 r hr rbi-2, Taiven Isaackson 1-3 r-2 rbi, Ayden St. Pierre 1-3, Lincoln Vogel 3-4 r 2b-2 rbi, Justin Timm 1-3 r rbi, Braylon Breyfogle 2-3 … LQPV: Dyllon Geiser 1-3 r, Kaden Molden 3-4 r-2 rbi sb, Kaden Mortenson 0-3 r bb, Brock Bjornjeld 0-2 r sb hbp bb rbi, TJ Mitchell 0-3 r rbi, Ethan Schommer 0-2 r-2 sb-2 bb-2, Bradyn Danzeisen 1-4 2b rbi-2, Cael Benson 1-3 sb

Pitching (ip-h-r-er-bb-so) - Lakeview: St. Pierre (W) 6.2-5-3-3-3-7, Fischer 0.1-1-4-4-3-1 … LQPV: Mortenson (L) 5-7-4-4-2-9, Dylan Keimig 1.2-1-5-5-2-0, 0.1 Joseph Ramsbacher 0.1-1-0-0-1-1

MACCRAY senior outfielder Emery Aker slides safely into second base against Renville County West on Thursday, May 4, 2023, at Lilleberg Field in Raymond. Michael Lyne / West Central Tribune

KMS 4, TMB 1

Chase Magaard earned the win for Kerkhoven-Murdock-Sunburg over Tracy-Milroy-Balaton at Sunburg.

Magaard pitched a complete game, striking out 10 and walking five. He allowed two hits and one earned run.

TMB 000 100 0-1 2 1

KMS 010 210 x-4 6 0

Hitting - TMB: Noah Knakamuhs 0-1 bb, Trevor Smith 1-3, Alex Schuh 0-2 r hbp sb, Jacob Meyer 0-1 bb, Ashton Squires 0-1 rbi bb, Espn Radke 1-3 … KMS: Luke Jeseritz 0-3 r, Jared Cortez 2-3 r rbi sb, Jaiden Henjum 1-3 r sb, Travis Engelke 1-3 rbi, Chase Magaard 2-3 r rbi sb-2

Pitching (ip-h-r-er-bb-so) - TMB: Smith (L) 4-4-3-2-0-4, Knakamuhs 2-2-1-1-0-1 … KMS: Magaard (W) 6-2-1-1-5-10, Engelke 1-0-0-0-0-1

YME 6, RTR 1

A four-run second inning helped propel Yellow Medicine East to the victory over Russell-Tyler-Ruthton at Richter Field in Granite Falls.

Drew Almich earned the complete-game pitching win, scattering six hits and no earned runs. He struck out six and walked no one.

RTR 000 010 0-1 8 1

YME 042 000 x-6 6 3

Hitting - RTR: Aiden Wichmann 1-3, Isaac Dagel 1-3, Blake Christianson 1-3, Drew Chandler 1-3, Tyler Wichmann 1-3 r, Chase Christianson 1-3 rbi … YME: Cody Dahlager 1-4 rbi-2 2b, Braden Nelson 2-3 rbi bb sb, Nolan Hildahl 0-2 bb hbp, Jake Odegard 0-3 bb, Landon Anderson 2-3 r-2 sb, Drew Almich 2-3 r-2 sb, Adam Stengel 0-2 r bb, Andrew Flaten 1-2 r rbi-3 bb 2b

Pitching (ip-h-r-er-bb-so) - RTR: Gabriel Elton (L) 2.1-7-6-4-3-3, Chandler 3.2-1-0-0-2-4 … YME: Almich (W) 7-6-1-0-0-6

Central Lakes

Rocori 7, Willmar 5

Rocori scored twice in the bottom of the fourth inning to break a 5-5 tie and beat Willmar at Cold Spring Baseball Park.

Brady Schafer was 3-for-4 with a home run, a hit-by-pitch and four RBI for the Spartans.

Jaxxon Sjoberg was 2-for-2 with a walk, two stolen bases and a run for Willmar.

Willmar (1-6 Central Lakes, 1-7 overall) is host to Princeton at 3 p.m. Monday at Swanson Field. Rocori is 5-1 in the CLC and 6-2 overall.

Willmar 200 300 0-5 7 5

Rocori 104 200 x-7 8 4

Hitting - Willmar: Braeden Fagerlie 1-4 r rbi, Cullen Gregory 1-4 r 2b, Dylan Staska 1-4 rbi sb, Mason Thole 1-3 r bb, Jordan Ellingson 1-3 r 2b bb, Chase Birchard 0-2 rbi, Jaxxon Sjoberg 2-2 r bb sb-2 … Rocori: Jack Spanier 1-3 r-2 bb 2b sb, Thad Lieser 2-4 r-2 2b, Beck Loesch 1-3 r rbi-2 sb, Brady Schafer 3-3 r rbi-4 hr hbp, Evan Acheson 0-3 r, Brady Weber 1-2

Pitching (ip-h-r-er-bb-so) - Willmar: Staska (L) 3.1-6-7-5-1-6, Ellingson 2.2-2-0-0-0-5 … Rocori: Acheson 3.2-6-5-2-3-4, Kaden Rausch (W) 3.1-1-0-0-3-2

Wright County

Game 2: NLS 13, GSL 4

NLS earned a pair of wins against Glencoe-Silver Lake at the Green Lake Diamonds in Spicer.

In Game 1, Grant Paffrath earned the win for the Wildcats. In Game 2, it was Konnor Rohloff who earned the win.

The Wildcats play at 4:30 p.m. Friday at Rockford.

NLS 032 002 6-13 15 1

GSL 220 000 0-4 5 5

Hitting - NLS: Aedan Andresen 3-4 r rbi bb sb, Gabe Rohman 0-0 r-2, Luke Knudsen 1-5 r rbi-2 3b, Bennett Schultz 2-5 r-2 rbi-2, Christopher Schneider 2-3 r 3b bb-2, Blake Schultz 0-0 r, Carson McCain 2-4 r rbi-2, Gavin Degner 2-4 r-2 rbi bb sb-2, Riley Lessman 1-1, Brayden Skindelien 1-1 r rbi sb, Nolan Johnson 1-1 r … GSL: Damion Schwartz 0-1 r, Brady Graupmann 1-3 r 2b, Logan Christensen 2-3 rbi 2b, Brody Ruschmeier 1-2 r sb, Landon Stifter 1-2 r rbi-2

Pitching (ip-h-r-er-bb-so) - NLS: Konnor Rohloff (W) 6.2-5-4-3-0-6, Skindelien 0.1-0-0-0-0-0 … GSL: Christensen (L) 5.1-11-6-2-3-3, Braxton Streich 1.2-4-7-4-2-0

Game 1:NLS 9, GSL 4

GSL 101 001 1-4 10 5

NLS 620 001 x-9 9 3

Hitting - GSL: Damion Schwartz 0-3 r bb, Luke Roepke 1-4 r, Brady Graupmann 3-4 r 2b, Logan Christensen 3-4 rbi-2, Braxton Streich 1-4 r rbi, Mason Schilling 1-4, Maxton Hansch 0-1 bb, Brody Ruschmeier 1-4 rbi … NLS: Aedan Andresen 1-3 r-2 bb sb-2, Luke Knudsen 2-4 r rbi 2b sb, Bennett Schultz 1-2 r-2 bb-2, Christopher Schneider 3-4 r-2 rbi-3 2b, Carson McCain 0-2 rbi bb, Gavin Degner 2-3 r rbi-2, Grant Paffrath 0-3 rbi, Brayden Skindelien 0-1 rbi bb, Reid Holmquist 0-0 r

Pitching (ip-h-r-er-bb-so) - GSL: Graupmann (L) 1.2-6-8-5-2-0, Hansch 4.1-3-1-1-3-2 … NLS: Paffrath (W) 6-7-3-2-1-5, Rohman 1-3-1-1-1-2

Central Minnesota

Game 2: Paynesville 7, Maple Lake 2

Paynesville combined for 19 runs on 18 hits in a sweep of Maple Lake at Joe Faber Field in St. Cloud.

Four Bulldogs — Grayson Fuchs, Max Athmann, Bryce VanderBeek and Brayden Pung — had two-hit games in the opener. Then in the nightcap, Brayden VanderBeek led the way, going 2-for-4 with a pair of RBIs. Starting pitcher Josiah Utsch struck out nine over five innings in Game 2.

Paynesville 200 130 1-7 6 0

Maple Lake 002 000 0-2 3 1

Hitting - Paynesville: Grayson Fuchs 2-5 r, Max Athmann 0-3 r-2 bb hbp sb-2, Isaac Lieser 1-2 r rbi-2 bb sb-2, Josiah Utsch 0-2 r hbp sb, Bryce VanderBeek 1-1 rbi-2 bb hbp sb-2, Brayden VanderBeek 2-4 rbi-2 sb, Brandon Carlson 0-0 r bb, Owen Brick 0-0 r … Maple Lake: Nathan Zander 2-3 2b, Noah Gindele 1-2 hr r rbi-2, Wyatt Breiman 0-1 r bb

Pitching (ip-h-r-er-bb-so) - Paynesville: Utsch (W) 5-2-2-2-1-9, Esau Nelson 2-1-0-0-0-2 … Maple Lake: Cooper Lator (L) 4-2-3-3-3-2, Danny Reilley 2.2-4-4-4-2-2, Brady Scanlon 0.1-0-0-0-0-0

Game 1: Paynesville 12, Maple Lake 6

Maple Lake 030 020 1-6 12 1

Paynesville 430 230 x-12 11 2

Hitting - Maple Lake: Eddy Neu 0-4 rbi bb, Joey Gerdreau 1-3 r rbi, Nathan Zander 3-4 3b r, Jarrett Faue 0-3 r bb, Gavin Miller 2-3 r, Carter Scanlon 2-4 r, Noah Gindele 3-4 rbi-2 sb, Wyatt Breiman 1-1 r … Paynesville: Grayson Fuchs 2-4 3b r-2, Max Athmann 2-3 2b r-2 rbi-2, Isaac Lieser 1-3 r-2 rbi bb sb, Austin Pauls 1-2 2b r rbi, Spencer Eisenbraun 1-3 rbi-3, Josiah Utsch 0-2 r bb sb, Bryce VanderBeek 2-3 2b r rbi-2, Brayden VanderBeek 0-3 r sb, Brayden Pung 2-3 r-2 rbi-2 sb

Pitching (ip-h-r-er-bb-so) - Maple Lake: Gindele (L) 4-9-9-9-2-3, Neu 2-2-3-1-0-1 … Paynesville: Fuchs (W) 5-9-5-5-2-7, Lieser 2-3-1-1-1-2

Game 2: Royalton 14, BBE 4

Belgrade-Brooten-Elrosa and Royalton split a Central Minnesota Conference doubleheader, with the Jaguars winning Game 1 and the Royals taking Game 2 at Dick Putz Field in St. Cloud.

Game 1: BBE 1, Royalton 0

Non-conference

Osakis 6, Minnewaska 2

A four-run first inning proved to be the difference for the Osakis Silverstreaks in their win over Minnewaska at Glenwood.

Osakis 410 100 0-6 8 4

Minnewaska 000 200 0-2 2 3

Hitting - Osakis: J. Johanson 4-4 r rbi, G. Mages 1-4 r rbi, S. Staloch 2-3 2b, M. Hoelscher 1-2 r-2 bb … Minnewaska: Levi Johnson 1-3 rbi-2 bb, Dylan Alexander 1-4 2b

Pitching (ip-h-r-er-bb-so) - Osakis: Staloch 3-1-2-2-7-5, Mages (W) 4-1-0-0-0-0 … Minnewaska: Jack Majerus (L) 2-4-5-1-1-4, Alexander 4-3-1-1-1-3, Conner Erickson 1-1-0-0-0-0