Baseball roundup: New London-Spicer Wildcats earn a split with Watertown-Mayer

WATERTOWN — New London-Spicer and Watertown-Mayer split a Wright County Conference baseball doubleheader on Thursday.

The Wildcats scored five runs in the top of the seventh inning to take Game 1, 11-6.

In Game 2, the Royals used their own big inning, scoring five in the top of the sixth, for a 9-2 victory.

In the opener, NLS’ Bennett Schultz went 3-for-3 with a double, three RBis and a pair of runs scored. Then in the nightcap, Luke Knudsen led the Wildcats’ offense, finishing 3-for-3 with a pair of RBIs.

NLS is back on the road at 4:30 p.m. Friday to play Minnewaska in a non-conference tilt.

ADVERTISEMENT

Wright County

Game 2: W-M 9, NLS 2

W-M 300 015 0-9 4 4

NLS 000 010 1-2 5 4

Hitting - W-M: Wyatt McCabe 1-5 2b r-2 rbi, Tyler Thurston 1-3 r-2 bb, Benjamin Trucke 1-2 r-3 rbi bb-2 sb-2, Albert Rundell 1-1 r rbi-2 bb-3, Nicholas Anderstrom 0-4 rbi, Michael Foley 0-2 rbi-2 bb-2 sb, Jaren Vogt 0-1 r bb-2… NLS: Luke Knudsen 3-3 rbi-2 sf sb, Chi Schneider 1-3 sb, Carson McCain 1-1 bb sb, Aedan Andresen 0-3 r bb, Brayden Skindelien 0-3 r

Pitching (ip-h-r-er-bb-so) - W-M: Vogt (W) 6.2-4-2-0-2-9, Rundell 0.1-1-0-0-0-0 … NLS: Schneider 0-1-3-2-3-0, Skindelien 5-0-1-1-5-3, Reid Holmquist 2-3-5-3-3-0

Game 1: NLS 11, W-M 6

NLS 003 021 5-11 12 3

W-M 000 060 0-6 9 2

Hitting - NLS: Luke Knudsen 1-5 r, Bennett Schultz 3-3 2b r-2 rbi-3 hbp-2 sb, Gavin Degner 1-5 2b r, Chi Schneider 2-4 2b rbi-2, Grant Paffrath 1-3 2b r rbi bb, Riley Lessman 1-4 rbi, Brayden Skindelien 3-4 2b r-2 rbi-2 … W-M: Wyatt McCabe 1-4 r rbi sb, Tyler Thurston 1-4 r rbi, Benjamin Trucke 1-3 hr r rbi-3 bb, Albert Rundell 3-4 hr r rbi, Nicholas Anderstrom 1-3 2b bb, Ashton Hecksel 1-3 r bb, Keagan Brassington 1-2 r

Pitching (ip-h-r-er-bb-so) - NLS: Paffrath 4-2-8-6-5-2-2, Gabe Rohman (W) 1.1-1-0-0-1-1, Schneider 1-0-0-0-0-2 … W-M: Trucke 5-6-5-3-2-5, Hecksel 1-3-2-2-0-0, Rundell (L) 1-3-4-4-3-1

Game 2: Litchfield 10, HLWW 4

Litchfield got its first two Wright County Conference wins after sweeping Howard Lake-Waverly-Winsted at Litchfield’s Optimist Park.

In the opener, the Dragons held the Lakers to two hits. Caden Besemer was the winning pitcher, striking out six with one walk in a complete game.

Anthony Estrada paced Litchfield’s offense in Game 2, going 2-for-4 with three RBIs. Ashton Sullivan scored three runs in the victory.

Litchfield 030 003 4-10 9 1

HLWW 020 002 0-4 5 4

Hitting - Litchfield: Calvin Jones 1-3 r-2 rbi-2 bb-2, Caden Basemer 1-4 rbi sf sb, Anthony Estrada 2-4 rbi-3 sf, Connor Taber 1-4 2b rbi hbp, Hunter Schultz 1-2 3b rbi-2 bb-2 sb, Ashton Sullivan 1-2 r-3 bb-2, Jack McCann 2-4 r sb, Jaxon Marquardt 0-4 r-2 … HLWW: Steve Heber 1-4 r, Colton Long 1-3 r, Aiden Debner 2-3 r rbi, Leo Duske 1-2 rbi bb, Mason Macziewski 0-2 r rbi

Pitching (ip-h-r-er-bb-so) - Litchfield: Bradley Larson (W) 6-5-4-2-2-5, Schultz 1-0-0-0-1-2 … HLWW: Long (L) 5.1-6-6-4-5-5, Alex Zimmerman 0.1-2-0-0-0-0, Macziewski 1.1-1-4-2-2-1

Game 1: Litchfield 2, HLWW 0

HLWW 000 000 0-0 2 1

Litchfield 020 000 x-2 7 2

Hitting - HLWW: Steve Heber 1-3 sb, Mason Macziewski 1-3 … Litchfield: Calvin Jones 1-4, Caden Besemer 1-3 2b, Connor Taber 1-3 sb-2, Bradley Larson 1-3 sb, Ashton Sullivan 1-3 2b r rbi, Owen Carlson 1-2 2b, Jack McCann 1-3 rbi, Hunter Schultz 0-2 r hbp

Pitching (ip-h-r-er-bb-so) - HLWW: Leo Duske (L) 6-7-2-2-0-7 … Litchfield: Besemer (W) 7-2-0-0-1-6

ADVERTISEMENT

Camden

CMCS 11, RCW 1

Central Minnesota Christian’s Ethan Bulthuis struck out 10 in a complete-game win and drove in a pair of runs in the Bluejays’ five-inning win over Renville County West at Sacred Heart.

Bulthuis was 2-for-3 with a pair of runs scored and two stolen bases. Isaiah Swart had two hits and three RBIs for CMCS.

CMCS 001 28-11 7 0

RCW 100 00-1 1 4

Hitting - CMCS: Braelin Rime 1-2 r bb-2, Ethan Bulthuis 2-3 r-2 rbi-2 hbp sb-2, Kadin Dehmlow 1-3 2b r rbi bb, Wessley Fussy 1-3 r rbi bb, Isaiah Swart 2-3 r rbi-3, Josh Nelson 0-3 r rbi bb, Payton Meyer 0-2 r rbi bb-2, Ben Ryks 0-2 r rbi bb hbp, Drew Duininck 0-3 r-2 rbi bb … RCW: Isaac Haen 1-1 r hbp sb

Pitching (ip-h-r-er-bb-so) - CMCS: Bulthuis (W) 5-1-1-1-0-10 … RCW: Brenden Peterson (L) 4.1-5-5-3-2-1, Zac Gustafson 0.1-2-6-6-4-0, Eddie Morales 0-0-0-0-3-0, Jacob Savig 0.1-0-0-0-0-1

Non-conference

KMS 14, Benson 1

Evan Zimmer and Travis Engelke combined to strike out 12 Benson batters as Kerkhoven-Murdock-Sunburg won the matchup of Swift County rivals at Sunburg.

Zimmer tossed the first four innings, striking out nine with three hits and one walk allowed. Engelke struck out the side in an inning of work.

Chase Magaard was 2-for-4 for the Fighting Saints. He drove in three runs and scored two more.

Benson 100 00-1 3 3

KMS 424 4x-14 8 1

Hitting - Benson: Max Nygaard 1-1 2b r bb, AJ Klassen 1-2 sb, Garrett Lenz 1-2 … KMS: Isaac Rudningen 0-2 r-2 bb sb hbp, Luke Jeseritz 1-3 r-3 bb, Jared Cortez 1-3 r-3 rbi-2 bb, Jaiden Henjum 2-2 r-3 rbi bb sb hbp, Chase Magaard 2-4 r-2 rbi-3 2b sb, Tanner Wilts 1-2 rbi bb, Evan Zimmer 0-2 bb-2, Jacob Walsh 1-3 rbi, Jett Olson 0-0 r rbi bb

Pitching (ip-h-r-er-bb-so) - Benson: Klassen (L) 2-3-6-6-6-1, Lenz 2-5-8-6-3-3 … KMS: Zimmer (W) 4-3-1-0-1-9, Travis Engelke 1-0-0-0-0-3