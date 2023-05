Softball roundup: Card bats go silent against Sartell

WILLMAR — The Willmar softball team struggled to find any offense against a tough Sartell squad on Thursday.

The Cardinals were held to two total hits — one in each game — as the Sabres won 15-0 and 8-0 in a Central Lakes Conference doubleheader.

Zoe Schroeder got Willmar’s lone hit in Game 1. Madi Norsten got a single in Game 2.

Hannah Sundell hit two total home runs in the twinbill. She went a combined 4-for-6 with three runs and five RBIs.

Willmar travels to Fergus Falls for a doubleheader at 4:30 p.m. Tuesday.

ADVERTISEMENT

Central Lakes

Game 2: Sartell 8, Willmar 0

Willmar 000 000 0-0 1 4

Sartell 700 010 x-8 9 0

Hitting - Willmar: Madi Norsten 1-3 … Sartell: Jaiden Tretter 1-3 2b r bb, Morgan Guggisberg 1-2 r rbi bb sb-3, Danica Sarff 1-3 bb, #16 1-1, Hannah Sundell 2-4 hr r rbi-2, Megan Guggisberg 1-2 r, Ava Swenson 0-1 rbi, Makalah Schnortz 2-3, Ella Hanson 0-2 r hbp

Pitching (ip-h-r-er-bb-so) - Willmar: Grace Bjur (L) 0.2-4-7-3-3-1, Grace Etterman 5.1-5-1-0-0-4 … Sartell: Sarff 2-0-0-0-1-2, #16 (W) 5-1-0-0-1-2

Game 1: Sartell 15, Willmar 0

Sartell 044 07-15 13 1

Willmar 000 00-0 1 4

Hitting - Sartell: Jaiden Tretter 2-3 2b r-2 rbi-4 bb sb, Morgan Guggisberg 1-4 r, Danica Sarff 2-4 rbi, Hannah Sundell 2-2 hr 2b r-2 rbi-3 bb-2, Ella Berger 2-4 2b r-2 rbi, Jenna Walther 1-2 r-2 bb, Megan Guggisburg 2-3 r-3 bb sb, Jocelyn Simones 1-3 r sb … Willmar: Zoe Schroeder 1-2

Pitching (ip-h-r-er-bb-so) - Sartell: Sarff (W) 5-1-0-0-1-14 … Willmar: Grace Etterman (L) 3-9-8-7-2-1, Grace Bjur 2-4-7-6-5-5

Wright County

Game 2: GSL 12, NLS 1

New London-Spicer dropped a doubleheader at Glencoe-Silver Lake.

The Wildcats, who are 3-7, play Morris/Chokio-Alberta at 5 p.m. Friday at Morris.

ADVERTISEMENT

GSL 321 402-12 11 1

NLS 010 000-1 1 3

Hitting - GSL: Grace Lipke 2-3, Audrey Petersen 1-3, Lydia Simons 3-3 2b hr rbi-4, Hannah Graf 2-3 rbi, Dietel 2-4 rbi, Callie Klabunde 1-4 rbi … NLS: Mallory Johnson 1-2

Pitching (ip-h-r-er-bb-so) - GSL: Dietel (W) 6-1-1-0-1-7 … NLS: Emily Ruter (L) 6-11-12-8-4-3

Game 1: GSL 16, NLS 3

NLS 003 00-3 5 5

GSL 240 (10)0-16 13 0

Hitting - NLS: Dalayne Hatlestad 1-3, Mallory Johnson 1-3, Brianna Wileman 1-2 rbi, Emily Ruter 1-1 rbi-2 … GSL: Grace Lipke 1-3 2b rbi-2, Audrey Petersen 1-4 rbi-3, Lydia Simons 3-4 2b rbi-3, Hannah Graf 3-4 2b rbi-4, Addison Graupmann 2-4 hr rbi, Lydia Dietel 1-4, Callie Klabunde 1-3, Brooklyn Christianson 1-2 rbi

Pitching (ip-h-r-er-bb-so) - NLS: Addilyn Nelson (L) 5-13-16-10-2-5… GSL: Petersen (W) 5-5-3-3-1-5

Game 2: D-C 7, Litchfield 1

Litchfield was swept by Dassel-Cokato in a Wright County Conference West Division doubleheader in Litchfield.

The Dragons head to New London-Spicer at 4 p.m. Monday.

ADVERTISEMENT

Game 1: D-C 8, Litchfield 3

West Central

Game 2: Sauk Centre 17, Benson 7

Sauk Centre pulled away in both games to get a sweep of Benson at Sauk Centre.

Ellie Krusemark led the Braves in Game 1, going 2-for-3. She followed that up by going 3-for-5 with a home run, two runs and an RBI in Game 2.

Sauk Centre 606 401-17 22 2

Benson 203 020-7 20 2

Hitting - Sauk Centre: Emily Peters 1-2 r, Lanna Walter 4-4 r-4 rbi-2 bb sb, Kate McKeown 4-5 r-3 rbi-3 2b sb-2, Hailey Hokanson 3-5 r rbi-3 2b sb-2, Lindsay Bailey 2-3 r-2 rbi-2 2b sb, Isabelle Kolbo 2-5 r-2 rbi-2 2b sb, Lydia Green-Brueggemeier 1-2 r-2 rbi bb-2 sb, Addison Hoffman 2-4 rbi-2 2b, Haddie Walter 2-4 r-2 rbi sb, Sienna Klaphake 1-3 … Benson: Mya McGeary 2-3 r sb, Ellie Krusemark 3-5 r-2 rbi hr, Emma Krusemark 2-3 r sb-2, Presley Nygaard 1-4 rbi, Lillie Ostlie 2-4 r 2b-2, Miranda Klassen 3-3 rbi-2, Jordan Schmidt 3-3 rbi-2, Sophie Krusemark 2-3, Gwen Wilcox 1-3, Hailee Ellingson 1-1 r, Ava Williams 0-0 r

Pitching (ip-h-r-er-bb-so) - Sauk Centre: Hokanson (W) 6-20-7-7-0-3 … Benson: Nygaard 3.2-19-16-16-2-0, McGeary (L) 2.1-3-1-0-2-1

Game 1: Sauk Centre 9, Benson 0

Game 2: Montevideo 18, Minnewaska 7

Minnewaska and Montevideo split their doubleheader at Montevideo.

In the opener, Jenna Drewes, Grace Larson and Mataya Mix all had two hits for the Lakers. Then in Game 2, the Thunder Hawks’ Lily Eisenlohr scored four runs and drove in two more, finishing 3-for-5.

Montevideo 004 30(11)-18 14 7

Minnewaska 102 004-7 8 4

ADVERTISEMENT

Hitting - Montevideo: Lily Eisenlohr 3-5 r-4 rbi-2 2b sb-3, Kylie Johnson 1-2 r-3 bb-3 sb-3, Peyton Dack 3-5 r-3 rbi-3 sb-2, Megan Macziewski 0-0 r sb, Tenley Epema 0-3 r-2 rbi-2 bb-2, Raegan Stanley 1-4 r rbi-2, Eliza Buchanan 1-1 rbi sb, Gabby Augeson 1-4 r bb, Taya Weber 2-4 r rbi-3 bb sb-2, Brooke DeJong 1-4 r rbi sb-2, Madyson Kling 1-4 r rbi sb… Minnewaska: Jenna Drewes 0-1 r bb, Ella Roering 2-4 r rbi sb, Emma Poegel 1-5, Leslie Murken 1-3 r 2b sb, Kylee Klassen 1-1 r, Mataya Mix 1-1 bb sb

Pitching (ip-h-r-er-bb-so) - Montevideo: Axford (W) 6-8-7-2-4-4 … Minnewaska: Murken (L) 5.1-14-18-14-6-5

Game 1: Minnewaska 8, Montevideo 7

Minnewaska 211 011 2-8 7 2

Montevideo 132 010 0-7 16 4

Hitting - Minnewaska: Jenna Drewes 2-4 r sb, Emma Poegel 1-3 r, Grace Larson 2-3 r-2 rbi bb, Lauren Stryhn 0-3 r bb, Mataya Mix 2-3 rbi-2, Leslie Murken 0-3 rbi bb … Montevideo: Lily Eisenlohr 4-5 r rbi-2 sb-2, Kylie Johnson 4-5 rbi 2b sb, Peyton Dack 0-4 rbi bb, Tenley Epema 1-4 rbi 2b, Gabby Augeson 0-2 bb sb, Taya Weber 2-3 r-2 bb, Brooke DeJong 3-4 r-2, Madyson Kling 2-4 r-2 sb

Pitching (ip-h-r-er-bb-so) - Minnewaska: Mix (W) 7-16-7-5-3-3 … Montevideo: Weber (L) 4.2-4-4-1-1-1, Carlee Axford 2-3-3-2-6-2

Game 2: Morris/CA 9, Melrose 3

Morris/Chokio-Alberta completed the doubleheader sweep of Melrose at Morris.

Morris/CA 120 311 0-9 7 3

Melrose 200 000 1-3 7 6

Hitting - Morris/CA: Amayz Raths 2-3 … Melrose: Kaydence Bertram 3-4

ADVERTISEMENT

Pitching (ip-h-r-er-bb-so) - Morris/CA: Nora Boyle (W) 7-8-3-3-1-5 … Melrose: Ellie Grieve (L) 1-2-5-2-1-1, Kaitlyn Klasen 6-5-4-2-4-6

Game 1: Morris/CA 8, Melrose 3

Melrose 003 000 0-3 6 1

Morris/CA 120 311 0-8 12 3

Hitting - Melrose: Hannah Hoppe 2-4 … Morris/CA: Bri Marty 3-4, Mackenzie Anderson 4-4

Pitching (ip-h-r-er-bb-so) - Melrose: Ellie Grieve (L) 7-12-8-8-7-8 … Morris/CA: Hailey Kill (W) 7-6-3-3-0-7

Central Minnesota

Game 2: Kimball 17, ACGC 0

Kimball held Atwater-Cosmos-Grove City scoreless in two games to get the Central Minnesota Conference sweep at River’s Edge Park in Waite Park.

The Falcons’ Kendall Miller struck out nine in the Game 1 loss. Haley Wilner put up two hits in Game 2, including a double.

Game 1: Kimball 9, ACGC 0

Game 2: Maple Lake 7, Paynesville 3

Paynesville opened its doubleheader with Maple Lake with a win before the Irish bounced back to win Game 2 and earn a split at River’s Edge Park in Waite Park.

Arianna Messer went 2-for-3 with a solo home run for the Bulldogs in Game 1. Madison McNab threw a complete-game victory, striking out four.

ADVERTISEMENT

Five Paynesville players got hits in the Game 2 loss.

Maple Lake 012 300 1-7 10 1

Paynesville 000 021 0-3 5 3

Hitting - Maple Lake: Nora Goelz 2-4, Gwen Geyen 2-3 r-3 rbi, Audrey Beffel 2-4 rbi … Paynesville: Arianna Messer 1-4 2b r rbi, Kiara Stanger 1-1 rbi, Madison McNab 1-3, Keyona Brooks 1-3 r, Katie Good 1-2

Pitching (ip-h-r-er-bb-so) - Maple Lake: Goelz (W) 7-5-3-3-3-4 … Paynesville: McNab (L) 2-4-1-1-2-2, Sierra Roeser 3-5-5-2-0-3, Messer 2-1-1-0-1-3

Game 1: Paynesville 5, Maple Lake 3

Paynesville 003 100 1-5 12 3

Maple Lake 000 111 0-3 5 3

Hitting - Paynesville: Kaydence Roeske 1-4, Kylie Pauls 2-4 r, Arianna Messer 2-3 hr rbi, Sierra Roeser 2-4 2b-2 r rbi, Madison McNab 1-4 2b r rbi, Keyona Brooks 2-4 2b rbi, Katie Good 1-4, Charlotte Vearrier 1-3 … Maple Lake: Kelsi Jude 1-4 r, Audrey Beffel 1-3, Gwen Geyen 1-3 r, Kassandra Fynboh 1-2 r

Pitching (ip-h-r-er-bb-so) - Paynesville: McNab (W) 7-5-3-1-1-4 … Maple Lake: Geyen (L) 7-12-5-3-0-2

Game 2: BBE 5, Royalton 3

Belgrade-Brooten-Elrosa locked up a sweep of Royalton at River’s Edge Park in Waite Park.

Game 1 saw the Jaguars put up 21 hits. Taylor Shelton led the Jaguars, going 4-for-5 with two runs and an RBI. McKenna Lieser, Kacey Fischer, Kadynce Haider and Brooklyn Fischer all had three hits in the victory.

In Game 2, Faith Radermacher struck out six in a complete-game victory and also went 2-for-3 with two runs. McKenna Lieser finished 4-for-4 with three runs and a pair of stolen bases.

Royalton 101 000 1-3 6 0

BBE 201 020 x-5 9 0

Hitting - Royalton: Emily Block 1-2 r bb-2 sb, Sofia Conrad 2-4 rbi sb, Jamie Mick 2-4 rbi, Brooke Wenner 1-3 2b rbi bb … BBE: McKenna Lieser 4-4 2b r-3 sb-2, Faith Radermacher 2-3 r-2, Taylor Shelton 2-3 rbi-2 sb, Kacey Fischer 0-3 rbi, Brenna Quade 1-3 sb

Pitching (ip-h-r-er-bb-so) - Royalton: Rachel Cekalla (L) 6-9-5-4-0-7 … BBE: F. Radermacher (W) 7-6-3-3-8-6

Game 1: BBE 8, Royalton 5

BBE 203 201 0-8 21 0

Royalton 102 110 0-5 8 0

Hitting - BBE: Anna Jaeger 2-2 r rbi bb-2 sb-2, McKenna Lieser 3-5 rbi, Faith Radermacher 1-5, Taylor Shelton 4-5 r-2 rbi, Kacey Fischer 3-4 r, Kadynce Haider 3-3 r-3 rbi hbp sb, Brooklyn Fischer 3-4 2b r rbi-3, Brenna Quade 1-4 sb, Bree Radermacher 1-2 bb-2 … Royalton: Maddison Albright 2-4 r-2 sb, Emily Block 1-3 r rbi bb sb-2, Sofia Conrad 1-4 rbi-2, Jamie Mick 1-3 2b rbi bb sb, Brooke Wenner 0-3 r bb, Mya Yourczek 2-4 2b rbi, Ashley Knettel 1-3 r sb

Pitching (ip-h-r-er-bb-so) - BBE: Mariah Koenig (W) 7-8-5-5-5-7 … Royalton: Wenner (L) 7-21-8-8-4-3

Camden

Game 2: TMB 6, YME 2

Tracy-Milroy-Balaton out-hit Yellow Medicine East 21-8 over two games to get the sweep in Granite Falls.

YME 110 000 0-2 6 0

TMB 010 230 x-6 8 0

Hitting - YME: Bayli Sneller 1-4 r 2b sb, Kourtney Peterson 1-4 rbi, Hope Stark 1-2 bb sb-2, Abbie Winter 1-2 bb, Ella Cherveny 1-3 r sb-2, Alana Almich 1-2 2b sb … TMB: Jordyn Hanson 0-1 r-2 sb-4 hbp, Grace Dolan 1-3 r sb-3, Hailey Gernertz 1-2 r-2 sb-2 hbp, Amber Hensch 1-3 rbi, Danica Radke 2-3 Alivia Jensen 1-3, Emma Chandler 2-3 r sb-2

Pitching (ip-h-r-er-bb-so) - YME: Sneller (L) 6-8-6-6-2-8 … TMB: Jensen (W) 7-6-2-2-4-5

Game 1: TMB 10, YME 0

TMB 103 213-10 13 0

YME 000 000-0 2 3

Hitting - TMB: Kamryn Peterson 2-4 r-3 sb-2, Jordyn Hanson 3-4 r-3 rbi sb-2, Grace Dolan 1-3 r rbi bb sb, Hailey Gernertz 2-4 r rbi-3 2b sb, Emma Edwards 1-4 r rbi-2 2b, Amber Hensch 2-4 rbi 2b sb, G Lanoue 1-4 r, Alivia Jensen 1-3, Emma Chandler 0-1 bb … YME: Bayli Sneller 1-3, Abbie Winter 1-2

Pitching (ip-h-r-er-bb-so) - TMB: Peterson (W) 6-2-0-0-2-2 … YME: Winter (L) 6-13-10-7-2-6

RTR 3, RCW/BOLD 0

Russell-Tyler-Ruthton’s Kya Alderson threw a no-hitter and struck out 17 Renville County West/BOLD batters in a win at Danube.

The Jaguars got a 12-strikeout performance from Kaitlyn Flann.

RTR 001 020 0-3 8 1

RCW/BOLD 000 000 0-0 0 1

Hitting - RTR: Whitney Bruns 1-4, Madison Burns 3-4 r sb, Laken Baartman 2-4 hr 2b r-2 rbi-2, Kya Alderson 1-3 bb sb, Daryssa Cruz 1-3 … RCW/BOLD: none

Pitching (ip-h-r-er-bb-so) - RTR: Alderson (W) 7-0-0-0-1-17 … RCW/BOLD: Kaitlyn Flann (L) 7-8-3-2-3-12

Minneota/Canby 12, Dawson-Boyd 10

Ali Estling, Kate Dahl and Taylen Jorgenson all had two hits in Dawson-Boyd’s home loss to Minneota/Canby.

Estling also pitched, striking out 10.

Game 2: KMS 13, LQPV 3

With a late rally in Game 1 and a six-run bottom of the fourth inning in Game 2, Kerkhoven-Murdock-Sunburg swept Lac qui Parle Valley at Madison.

LQPV 001 101-3 7 6

KMS 004 612-13 12 0

Hitting - LQPV: V Piotter 1-1 r, Camryn Lee 1-2 2b bb, B Meyer 2-2 rbi sb, M Mathies 2-2 rbi bb, Jalyn Lee 1-3 r, Rylee Lund 0-3 rbi, Claire Borstad 0-1 r hbp … KMS: Shakira Olson 2-3 r-2 rbi-2 bb, Josie Gjerde 1-4 r-2 rbi-2, Kya Oakes 2-4 r rbi-3, Avery Joyce 1-4 r, Olivia Noble 1-2 r bb, Katlynn Peters 2-4 rbi-2, Elsa Gjerde 0-2 r-2 bb-2, Maddy Anderson 1-4 r-2, Julia Carlson 2-4 r-2 rbi-2

Pitching (ip-h-r-er-bb-so) - LQPV: Taylor Shelstad (L) 5.1-12-13-7-4-2 … KMS: Anderson (W) 6-7-3-2-2-0

Game 1: KMS 8, LQPV 5

KMS 000 004 4-8 12 1

LQPV 102 011 0-5 8 3

Hitting - KMS: Shakira Olson 1-3 r-2 bb-2, Josie Gjerde 2-4 r-2 rbi-3 bb sb-2, Kya Oakes 1-2 r-2 rbi bb-3, Avery Joyce 1-5 rbi, Abby Holtkamp 2-5 rbi, Katlynn Peters 2-5, Maddy Anderson 1-4 sb, Julia Carlson 2-4 r … LQPV: Rylee Lund 3-4 3b r-3, Kendyl Shelstad 2-2 2b r rbi bb hbp, Ayanna Gipson 0-4 rbi-2, B Meyer 1-4 rbi, K Jahn 1-3 r, Jalyn Lee 1-3 2b rbi

Pitching (ip-h-r-er-bb-so) - KMS: Taylor VanHeuveln (W) 7-8-5-3-1-2 … LQPV: Taylor Shelstad (L) 7-12-8-3-6-5

Lakeview 6, MACCRAY 4

Lakeview scattered nine hits and capitalized on six MACCRAY errors in a Camden Conference win at Cottonwood.