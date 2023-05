Softball roundup: Willmar Cardinals go 0-3 at tournament

MOUND — The Willmar softball team finished 0-3 at the Mound-Westonka tournament on Saturday.

The Cardinals lost games to Hutchinson 23-13, Minneapolis DeLaSalle 13-0 and Southwest Christian 9-5.

Willmar had 11 hits against Hutchinson, with Hannah Magnuson, Madi Norsten and Zoe Schroeder each collecting two hits. Magnuson scored three times, Norsten hit for a triple, a double and four runs, and Schroeder had three runs and three RBIs.

The Islanders held Willmar to one hit by Cadence Parker in the second game of the day.

Against the Stars, Maguson was 2-for-3 with a pair of runs scored. Schroeder and Norsten were both 1-for-4 with a run and an RBI.

The Cardinals hit the road Thursday for a Central Lakes Conference doubleheader at Fergus Falls. First pitch is scheduled for 4 p.m.

Mound-Westonka Tourney

Hutchinson 23, Willmar 13

Willmar 442 30-13 11 6

Hutchinson 674 15-23 16 3

Hitting - Willmar: Hannah Magnuson 2-3 r-3 rbi bb, Madi Norsten 2-2 2b 3b r-4 rbi bb hbp, Zoe Schroeder 2-3 r-3 rbi-3 hbp sb, Hailie Smith 1-2 rbi bb-2, Lexi Owens 1-2 r rbi b hbp, Aubrey Peterson 1-4 2b rbi, Katelyn Garberding 1-3 rbi sb, Cadence Parker 1-3 r-2 … Hutchinson: Savannah Schlueter 1-2 r-3 rbi bb-3, Jillian Martinez 3-4 2b r-2 rbi-3 bb, Cora Renning 1-4 r-3 bb, Bryn Anderson 2-3 r-5 rbi-2 bb-2, Ryleigh Schiller 2-4 2b-2 r-2 rbi-2 bb, Kohle Fitterer 1-3 2b r-2 rbi-2 bb, Kaiden Fitterer 2-4 r-3 bb, Paisley VonBerge 2-2 r-2 rbi-2, Jaslyn Maki 1-3 rbi, Lauren Laidlaw 1-3 rbi-2, M Schmalz 0-0 r bb

Pitching (ip-h-r-er-bb-so) - Willmar: Ally Zwagerman (L) 2-10-17-11-7-2, Aubrey Hjelle 2-2-4-4-4-1, Grace Etterman 0.2-4-2-2-0-0 … Hutchinson: Laidlaw (W) 3-9-10-9-5-4, Schmalz 2-2-3-0-0-3

DeLaSalle 13, Willmar 0

DeLaSalle 121 72-13 12 1

Willmar 000 00-0 1 7

Hitting - DeLaSalle: Grace Anderson 3-3 r-2 rbi, Amy Kaisaki 0-1 r-2, Carlie Jackson 0-3 r hbp, Eva Heinecke 2-4 2b r rbi-3, Faye Kelley 1-3 rbi, Grace Whinnery 0-1 r, Lucia Anderson 0-3 rbi, Elina Ditty 3-3 2b-2 r-2 rbi, Evan Ewert 2-3 r-2, Alissa Conzemius 0-0 rbi sf, Taylor Starks 0-1 r hbp, Carolina Silva-Hammer 1-2 r rbi-2 … Willmar: Cadence Parker 1-2

Pitching (ip-h-r-er-bb-so) - DeLaSalle: Heinecke (W) 5-1-0-0-2-7 … Willmar: Zadina Butcher (L) 5-12-13-5-0-0

SW Christian 9, Willmar 5

Willmar 000 310 1-5 6 1

SW Christian 007 002 x-9 10 1

Hitting - Willmar: Zadina Butcher 1-4, Hannah Magnuson 2-3 r-2 bb sb, Zoe Schroeder 1-4 r rbi sb, Madi Norsten 1-4 r rbi, Cadence Parker 1-3 r … SW Christian: McKinzie Smith 2-3 3b r-2 bb, Abby White 1-3 r-2 rbi bb, Ainsley Phillips 3-4 hr r rbi-3, Sonya Nutcher 1-3 bb, Abbie Wolff 0-2 r rbi bb sf, Alexa Stratman 1-4 r, Adelia Stay 0-2 r bb hbp, Tivoli Kennedy 1-4 hr r rbi-4, Larissa Hornor 1-3 2b

Pitching (ip-h-r-er-bb-so) - Willmar: Grace Etterman (L) 6-10-9-4-5-6 … SW Christian: Stay (W) 7-6-5-2-2-6

Roseville Tournament

Faribault 8, Litchfield 6

Litchfield finished 1-2 at the Roseville tournament, picking up a win against St. Paul Como Park and taking losses against Faribault and Hill-Murray.

The Dragons got 11 hits against Como Park, led by a 4-for-4 outing by Karlee Prahl. She had a triple, a double, three RBIs and a run scored. Claire Holmgren got the complete-game victory, striking out four and giving up three hits and seven walks.

Olivia Holmgren and Olivia Olson were the top hitters for Litchfield against Faribault. Holmgren was 2-for-3 with a pair of runs. Olson finished 2-for-4 with two RBIs.

Hill-Murray held Litchfield to one hit by Grace Braaten.

The Dragons are back on the road at 4:30 p.m. Monday against Watertown-Mayer.

Faribault 002 123-8 12 2

Litchfield 004 101-6 8 4

Hitting - Faribault: Reagan Drengenberg 3-4 r-2 sb, Amanda Cullen 1-3 r rbi sf, Rylee Sietsema 2-4 r rbi-2, Amira Williams 2-4 rbi, Olivia Smith 0-3 rbi bb, Jamie Adamek 1-4 r, Brooke Racine 1-2, P Bice 0-2 rbi, Emma Minick 0-0 r bb, Lillian Jindra 2-3 r-2 … Litchfield: Olivia Holmgren 2-3 r-2 bb, Grace Braaten 1-3 r-2 bb, Olivia Olson 2-4 rbi-2, Izzy Pennertz 1-4 r rbi-2, Ryanna Steinhaus 1-3 rbi, Camryn Iverson 1-3 rbi, Claire Holmgren 0-2 r bb

Pitching (ip-h-r-er-bb-so) - Faribault: Sietsema (W) 5-7-5-5-3-5, Alyssa Cook 1-1-1-1-0-0 … Litchfield: Caroline Grabow 3.1-6-2-2-1-1, Kelsey Palmer 2.2-6-6-3-1-1

Litchfield 21, Como Park 6

Como Park 400 2-6 3 5

Litchfield 795 x-21 11 1

Hitting - Como Park: Not available … Litchfield: Olivia Holmgren 0-1 r-3 bb-3 sb, Grace Braaten 1-2 r-3 rbi-2 bb hbp, Olivia Olson 1-1 r-3 rbi-3 bb-3 sb, Izzy Pennertz 1-2 r-2 rbi-2 bb, Paige Lehar 0-0 r rbi bb, Karlee Prahl 4-4 2b 3b r rbi-3, Ryanna Steinhaus 2-2 r-2 rbi-3 bb, Kaitlyn Palmer 1-3 r rbi hbp, Camryn Iverson 1-3 r rbi-2 bb, Grace Holmgren 0-1 r rbi bb, I Culbertson 0-2 r-3

Pitching (ip-h-r-er-bb-so) - Como Park: N/A … Litchfield: Claire Holmgren (W) 4-3-6-5-7-4

Hill-Murray 11, Litchfield 2

Hill-Murray 310 203 2-11 13 4

Litchfield 000 020 0-2 1 3

Hitting - Hill-Murray: Not available … Litchfield: Ryanna Steinhaus 0-3 r, Kaitlyn Palmer 0-3 r, Grace Holmgren 1-3

Pitching (ip-h-r-er-bb-so) - Hill-Murray: N/A … Litchfield: Kelsey Palmer (L) 5-8-6-5-4-1, Caroline Grabow 2-5-5-4-1-0

Central Minnesota

Game 2: Kimball 12, BBE 2

Kimball completed a Central MInnesota Conference sweep of visiting Belgrade-Brooten-Elrosa at Kimball.

Both teams combined for 23 hits in Game 1. The Jaguars’ top hitter was Faith Radermacher, going 3-for-3 with a double and a run scored. Booklyn Fischer hit a home run for BBE, finishing 2-for-3 with two runs and two RBIs.

Anna Jaeger, McKenna Lieser and Bree Radermacher both had two hits for BBE in Game 2.

The Jaguars have a conference matchup at 4 p.m. Monday at Paynesville.

Kimball 202 322 1-12 9 2

BBE 000 200 0-2 11 9

Hitting - Kimball: Riley Fischer 0-4 rbi, Claire Maus 2-4 rbi-2 bb, Allison Leither 1-4 r-3 bb, Samantha Winter 1-2 bb-2, Brooke Stelten 1-1 rbi bb-2 hbp, Morgan Streit 2-3 r-3 bb, Natalie Noehrer 2-3 hr r-2 rbi-2 bb … BBE: Anna Jaeger 2-4, McKenna Lieser 2-4, Faith Radermacher 1-3 2b r, Taylor Shelton 1-2 hbp, Brooklyn Fischer 1-3 r rbi sb, Kacey FIscher 1-3 rbi, Bree Radermacher 2-3, Ava Lieser 1-3

Pitching (ip-h-r-er-bb-so) - Kimball: Maus (W) 7-11-2-2-0-5 … BBE: F. Radermacher (L) 7-9-12-7-9-5

Game 1: Kimball 15, BBE 5

BBE 201 20-5 10 2

Kimball 214 71-15 13 0

Hitting - BBE: Anna Jaeger 1-3 bb, McKenna Lieser 0-1 r hbp-2, Faith Radermacher 3-3 2b r, Taylor Shelton 0-1 r bb hbp, Brooklyn Fischer 2-3 hr r-2 rbi-2, Kadynce Haider 2-3 2b rbi-2, Ava Lieser 2-3 rbi … Kimball: Riley Fischer 3-4 r rbi-2, Hallie Arnold 1-3 r bb, Allison Leither 2-3 r-2 hbp, Brooke Stelten 2-3 2b hr r-3 rbi-3 bb sb, Samantha Winter 1-2 hr r-2 rbi-2 bb hbp, Morgan Streit 1-3 r hbp, Emily Krohn 1-3 r rbi bb sb, Caitlin Krippner 1-1 2b bb hbp-2, Emma Schmitz 1-2 r rbi-2 bb hbp

Pitching (ip-h-r-er-bb-so) - BBE: Brenna Quade (L) 3.1-10-14-13-6-1, Jaeger 1-3-1-1-0-1 … Kimball: Krippner (W) 5-10-5-5-2-3