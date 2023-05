Track and field roundup: NLS Wildcats girls, Litchfield Dragons boys take home titles

NEW LONDON — The New London-Spicer girls and Litchfield boys earned first-place finishes in the Last Chance Triangular on Thursday at New London.

The Wildcats’ girls totaled 58 to beat Litchfield’s 57 and Annandale’s 31. The Dragons’ boys scored 61, followed by NLS’ 46 and Annandale’s 35.

Helping pace the NLS girls to victory were the relay teams. The 4x100-, 4x400- and 4x800-meter squads each took first place.

Individual wins for the Wildcats’ girls came from Eleanor Madsen in the 300 hurdles (50.28 seconds), Kayla Reuss in the 400 (1:04.92) and Danica Pederson in the high jump (5 feet, 2 inches).

The Litchfield girls got seven individual wins. Riley Joyer ran the 100 hurdles in a personal record of 17.12 to win. Lillia Chvatal had a PR in the 100 to earn first place (12.89) and she also won the long jump (17-1). Jaelyn Baseman won the shot put (35-8) and discus (111-3).

Litchfield senior Jaelyn Baseman throws the shot on Thursday, May 25, 2023, at the Last Chance Meet at New London. Michael Lyne / West Central Tribune

The Litchfield boys got relay victories from the 4x200 and 4x400 teams as well as two victories from TJ Christensen. He won the shot put (54-5) and discus (158-5).

Adding wins for the Dragons’ boys were Blake Aller in the 200 (22.08), Ethan Knudsen in the 1,600 (5:21.84), August Swenson in the 3,200 (11:23.74) and Elijah Lofton in the high jump (5-8).

NLS’ Isaiah Wendlandt had a PR in the long jump at 20-2 to win. Brycen Christensen earned a PR in the 100 to win (11.54). Preston Linder ran a 17.95 in the 110 hurdles en route to a first-place finish and a PR, adding a win in the 300 hurdles (46.96).

Litchfield competes at the Section 6AA preliminaries and finals at 1 p.m. Tuesday at Orono and at 1 p.m. Thursday, June 1, back at Orono. NLS competes at the Section 8AA preliminaries/finals at 3 p.m. Wednesday at Rocori and at 9:30 a.m. Saturday at Detroit Lakes.

New London-Spicer senior Isaiah Wendlandt leaps to complete his long jump on Thursday, May 25, 2023, at the Last Chance Meet at New London. Michael Lyne / West Central Tribune

NLS triangular

GIRLS TEAM SCORING -- (1) New London-Spicer 58 … (2) Litchfield 57 … (3) Annandale 31

Winner and area top three

100 HURDLES – (1) Riley Joyer, L, 17.12 … (2) Eleanor Madsen, NLS, 17.27 … (3) Ayla Roediger, NLS, 18.57

300 HURDLES – (1) Madsen, NLS, 50.28 … (2) Joyer, L, 51.47

100 DASH – (1) Lillia Chvatal, L, 12.89 … (2) Raina Kaping, L, 12.96 … (3) Katelyn Delzer, NLS, 13.03

200 DASH – (1) Miah Palacios, A, 26.84 … (2) Delzer, NLS, 26.96

400 DASH – (1) Kayla Reuss, NLS, 1:04.92 … (2) Lanna Schaeffer, NLS, 1:09.00 … (3) Anna Sorgatz, L, 1:10.04

800 RUN – (1) Olivia Minear, A, 2:23.72 … (2) Taylor Munsch, NLS, 2:28.39 … (3) Claire Thompson, A, 2:32.82

1,600 RUN – (1) Mariah Klippenes, A, 5:58.19 … (2) Peyton Dahl, NLS, 5:58.53

3,200 RUN – (1) Elsa Helstrom, L, 12:44.04 … (2) Stella Moline, NLS, 13:26.06 … (3) Abby Thoma, L, 13:37.09

4X100 RELAY – (1) NLS (Ayla Caskey, Katelyn Dezler, Ellary Peterson, Emma Madison), 50.91 … (2) Litchfield (Chvatal, Josy Turck, Eden Harless, Kaping), 52.05

4X200 RELAY – (1) Annandale, 1:49.78 … (3) Litchfield (Lydia Schiltz, Samantha Turck, Sorgatz, Josie Bjorkman), 1:58.61

4X400 RELAY – (1) NLS (Piper Barney, Munsch, Danica Pederson, Reuss), 4:24.12 … (2) Litchfield (J. Turck, Joyer, Sorgatz, Kala Ziegler), 4:35.18

4X800 RELAY – (1) NLS (Dahl, Emersyn Hagen, Munsch, Reuss), 10:34.62 … (2) Litchfield (Kimberlyn Case, Abby Woelfel, Shelby Dengerud, Tynisa Lara), 11:16.46

HIGH JUMP – (1) Pederson, NLS, 5-2 … (2) Greta Hansen, L, 5-0 … (3) Kierra Lease, L, 4-6

LONG JUMP – (1) Chvatal, L, 17-1 … (2) Peterson, NLS, 16-1

TRIPLE JUMP – (1) Carlie Hermes, A, 34-6.5 … (2) Hansen, L, 33-4 … (3) Addison Peltier, NLS, 31-3

POLE VAULT – (1) Kaping, L, 11-0 … (2) Avery Dierenfeld, NLS, 8-6 … (3) Kaitlyn Preheim, NLS, 7-6

DISCUS – (1) Jaelyn Baseman, L, 111-3 … (2) Grace Schmidt, L, 109-11 … (3) Kowalczyk, L, 97-9

SHOT PUT – (1) Baseman, L, 35-8 … (2) Schmidt, L, 34-7

Litchfield senior Lillia Chvatal leaps to complete her long jump on Thursday, May 25, 2023, at the Last Chance Meet at New London. Michael Lyne / West Central Tribune

BOYS TEAM SCORING -- (1) Litchfield 61 … (2) New London-Spicer 46 … (3) Annandale 35

Winner and area top three

110 HURDLES – (1) Preston Linder, NLS, 17.95 … (2) Liam Macik, NLS, 18.45

300 HURDLES – (1) Linder, NLS, 46.96 … (2) Macik, NLS, 48.07 … (3) Jacob Elwell, L, 48.92

100 DASH – (1) Brycen Christensen, NLS, 11.54 … (2) Isaiah Wendlandt, NLS, 11.73 … (3) Carter Herman, NLS, 11.75

200 DASH – (1) Blake Aller, L, 22.08 … (2) Lukas Kuehl, L, 23.41 … (3) Garrison Jackman, L, 24.18

400 DASH – (1) Griffin Zuechlke, A, 55.46 … (2) Nate Nelson, NLS, 55.59 … (3) Ben Wookey, NLS, 56.09

800 RUN – (1) Sal Wirth, A, 2:01.46

1,600 RUN – (1) Ethan Knudsen, L, 5:21.84 … (2) Walker Greeley, NLS, 5:29.91

3,200 RUN – (1) August Swenson, L, 11:23.74

4X100 RELAY – (1) NLS (Christensen, Mason Delzer, Wendlandt, Herman), 45.49 … (2) Litchfield (Ayden Cziok, Chase Housman, Deagan Weatherholt, Durant Lara), 48.21

4X200 RELAY – (1) Litchfield (Jackman, Kuehl, Xander Chvatal, Aller), 1:33.98 … (2) NLS (Brock Buffington, Griffin Mayhew, Carson Nelson, Na. Nelson), 1:43.02

4X400 RELAY – (1) Litchfield (Kuehl, Jackman, Chvatal, Aller), 3:38.99 … (3) NLS (Chase Marxhausen, Wookey, Nelson, Daniel Vanderwerf), 3:56.39

4X800 RELAY – (1) Annandale, 8:12.14 … (2) NLS (Taylor Daucsavage, Marxhausen, Vanderwerf, Wookey), 9:42.42

HIGH JUMP – (1) Elijah Lofton, L, 5-8

LONG JUMP – (1) Wendlandt, NLS, 20-2 … (2) Nick Nelson, L, 19-10.5 … (3) Brycen Christensen, NLS, 19-8

TRIPLE JUMP – (1) Kamryn Helget, A, 37-7 … (2) Ni. Nelson, L, 37-1.5 … (3) Elijah Slinden, L, 34-11.25

POLE VAULT – (1) Carter Schimelpfenig, A, 9-6 … (2) Jack Thein, NLS, 9-0 … (3) Gavin Terning, L, 9-0

DISCUS – (1) TJ Christensen, L, 158-5 … (2) Noah Dietel, L, 128-5 … (3) Jacob Dietel, L, 114-11

SHOT PUT – (1) Christensen, L, 54-5 … (2) J. Dietel, L, 49-2 … (3) N. Dietel, L, 43-2.5

New London-Spicer sophomore Jack Thein competes in the pole vault on Thursday, May 25, 2023, at the Last Chance Meet at New London. Michael Lyne / West Central Tribune

Section 3A-North

The Benson/Kerkhoven-Murdock-Sunburg girls and Montevideo boys had the top scores in the Section 3A-North championships at Brock Field at Benson High School.

Top-four finishers in each event advance to the Section 3A championships Thurday, June 1 at Montevideo.

With eight first-place finishes, the Braves led the girls competition with 150.5 points, followed by MACCRAY/Renville County West’s 143.5.

Gaining wins for Benson/KMS were: Ava Noble (300-meter hurdles); Carly Tolifson (200 dash, high jump); Amber Rosemier (400 dash); Kaida Helgenset (1,600 run); and Izzy Wirth (pole vault). They also took the top spots in the 4x100 and 4x200 relays.

The Montevideo boys picked up nine wins on the way to 185 points. Lac qui Parle Valley/Dawson-Boyd was second with 127.

Jacob Ochsendorf (100 hurdles, 300 hurdles) and Francis O’Malley (shot put, discus) were two-time winners for the Thunder Hawks. Edan Smith 9200 dash), Brady Andrews (800 run) and Braden Nelson (pole vault) also won individual events. Montevideo also claimed both the 4x400 and 4x800 relays.

ADVERTISEMENT

Litchfield freshman Chloe Kowalczyk runs ahead of teammate Jailyn Mickelson in the 100 dash on Thursday, May 25, 2023, at the Last Chance Meet at New London. Michael Lyne / West Central Tribune

GIRLS TEAM SCORING -- (1) Benson/Kerkhoven-Murdock-Sunburg 150.5 … (2) MACCRAY/Renville County West 143.5 … (3) Lac qui Parle Valley/Dawson-Boyd 143 … (4) Morris/Chokio-Alberta 114.5 … (5) Hancock 62 … (6) Montevideo 49 … (7) Ortonville 23.5

Winner and top four

100 HURDLES – (1) Ayiana Hastad, L/D, 17.78 … (2) Ava Noble, B/KMS, 18.50 … (3) Brenna Winters, Mon, 18.58 … (4) Isabelle Motz, MCA, 18.95

300 HURDLES – (1) Noble, B/KMS, 50.78 … (2) Heika Hall, MCA, 52.12 … (3) Lilly Ronholdt, B/KMS, 56.73 … (4) Mamie Luft, B/KMS, 56.87

100 DASH – (1) Lydia Fynboh, MCA, 13.08 … (2) Carly Tolifson, B/KMS, 13.27 … (3) Adelyn Plagge, M/R, 13.64 … (4) Callie Jaenisch, M/R, 13.79

200 DASH – (1) Tolifson, B/KMS, 27.14 … (2) Rachel Jakel, M/R, 27.89 … (3) Ella Kienitz, M/R, 28.44 … (4) Isabel Guerra, MCA, 28.55

400 DASH – (1) Amber Rosemeier, B/KMS, 1:01.99 … (2) Addy Tufto, L/D, 1:02.76 … (3) Brielle Janssen, M/R, 1:03.14 … (4) Makiah Pust, L/D, 1:06.96

800 RUN – (1) Hailey Werk, MCA, 2:25.69 … (2) Taylor Wood, L/D, 2:32.07 … (3) Frida Barrera, M/R, 2:32.81 … (4) Vivian Messner, Han, 2:42.79

1,600 RUN – (1) Kaida Helgenset, B/KMS, 5:43.86 … (2) Sam Hultgren, M/R, 5:43.93 … (3) Kendal Fischer, MCA, 5:50.98 … (4) Chloe Gloege, L/D, 6:08.73

3,200 RUN – (1) Hailey Werk, MCA, 13:08.50 … (2) Kaylee Wink, Han, 13:32.62 … (3) Gloege, L/D, 14:08.40 … (4) Brooklyn Sterud, L/D, 14:17.49

4X100 RELAY – (1) Benson/KMS (Libby McGeary, Noble, Julia Claussen, Tolifson) 52.30 … (2) MACCRAY/RCW (Adelyn Plagge, Jakel, Ella Hultgren, Kienitz) 52.73 … (3) LQPV/D-B (Peyton Moe, Bailey Bothun, Morgan Hanson, Sadie Hacker) 54.82 … (4) Montevideo (Teagan Epema, Elizabeth O’Malley, Brenna Winters, Maggie Kling) 55.65

4X200 RELAY – (1) Benson/KMS (Claussen, Izzy Wirth, Alissa Thompson, Amber Rosemeier) 1:53.70 … (2) LQPV/D-B (Lexi Gloege, Tufto, Bothun, Mya Conroy) 1:54.08 … (3) MACCRAY/RCW (Cecelia Morris, Mia Post, Jakel, Plagge) 1:54.72 … (4) Montevideo (Epema, O’Malley, Jessa Norby, Kling) 1:57.19

4X400 RELAY – (1) MACCRAY/RCW (E. Hultgren, Barrera, Kienitz, Janssen) 4:18.46 … (2) Benson/KMS (Thompson, Wirth, Helgenset, Rosemeier) 4:22.87 … (3) LQPV/D-B (Anika Fernholz, Pust, Hanson, Tufto) 4:23.05 … (4) Hancock (Abigail Nuest, Vivian Messner, Giana Feuchtenberger, Kaylynn Christianson) 4:34.97

4X800 RELAY – (1) MACCRAY/RCW (Barrera, Nora Hultgren, S. Hultgren, Janssen) 10:27.37 … (2) LQPV/D-B (Wood, Paisley Martinson, Fernholz, Pust) 11:04.55 … (3) Hancock ( Nuest, Tabitha Bjerkevedt, Messner, Christianson) 11:11.42

HIGH JUMP – (1) Tolifson, B/KMS, 5-0 … (2) Hastad, L/D, 5-0 … (3t) Jordan Thein, M/R, 4-10 … (3t) Maddie Luft, B/KMS, 4-10

LONG JUMP – (1) Epema, Mon, 16-1 … (2) McGeary, B/KMS, 15-2 … (3) Karina Koehl, Han, 15-0 … (4) Kienitz, M/R, 14-10.5

TRIPLE JUMP – (1) Avery Koenen, Mon, 35-10.25 … (2) Koehl, Han, 32-1 … (3) Kalista Bormann, L/D, 31-10 … (4) Hastad, L/D, 31-3

POLE VAULT – (1) Wirth, B/KMS, 8-8 … (2) Callie Jaenisch, M/R, 8-2 … (3) Hana Schutz, MCA, 8-2 … (4) Keala Carroll, B/KMS, 8-2

DISCUS – (1) Chloe Rabe, O, 106-0 … (2) Emersen Tatge, M/R, 95-4 … (3) Paige Meyer, L/D, 92-1 … (4) Mam. Luft, B/KMS, 88-11

SHOT PUT – (1) Rabe, O, 36-3.25 … (2) Misti Zempel, Han, 32-3.5 … (3) Hayley Anderson, L/D, 31-1 … (4) Tatge, M/R, 30-6.25

New London-Spicer freshman Taylor Munsch competes in the 800-meter run on Thursday, May 25, 2023, at the Last Chance Meet at New London. Michael Lyne / West Central Tribune

BOYS TEAM SCORING -- (1) Montevideo 185 … (2) Lac qui Parle Valley/Dawson-Boyd 127 … (3) MACCRAY/Renville County West 104 … (4) Morris/Chokio-Alberta 102 … (5) Benson/Kerkoven-Murdock-Sunburg 94 … (6) Hancock 51 … (7) Ortonville 31

Winner and top four

110 HURDLES – (1) Jacob Ochsendorf, Mon, 16.31 … (2) James Weber, L/D, 16.92 … (3) DeAndre Holloway, B/KMS, 17.28 … (4) Ethan Hersom, L/D, 18.27

300 HURDLES – (1) Ochsendorf, Mon, 42.81 … (2) Weber, L/D, 43.80 … (3) Derek Waldbeser, MCA, 44.52 … (4) Hersom, L/D, 45.38

100 DASH – (1) Hunter Kallstrom, B/KMS, 11.38 … (2) Edan Smith, Mon, 11.55 … (3) Sebastian Cisneros, M/R, 11.79 … (4) Fox Huber, Mon, 11.85

200 DASH – (1) Smith, Mon, 23.19 … (2) Kallstrom, B/KMS, 23.23 … (3) Nathan Wieberdink, M/R, 23.40 … (4) Jaxon Wagner, Mon, 24.46

400 DASH – (1) Javin Mungai, M/R, 52.06 … (2) Blake Bruns, MCA, 52.85 … (3) Thomas Dineen, B/KMS, 53.80 … (4) Nathan Gustafson, O, 54.50

800 RUN – (1) Brady Andrews, Mon, 2:09.92 … (2) Noah Johnson, B/KMS, 2:12.92 … (3) Ivan Barrera, M/R, 2:13.27 … (4) Adam VanBinsbergen, Mon, 2:13.31

1,600 RUN – (1) Gavin Carl, L/D, 4:50.05 … (2) Barrera, M/R, 4:51.78 … (3) Cadyn Vanderwal, O, 4:51.89 … (4) Blake Andrews, Mon, 5:05.57

3,200 RUN – (1) Carl, L/D, 10:52.77 … (2) Jacob Cloos, O, 11:05.50 … (3) Carson Lynner, Mon, 11:20.79 … (4) Jett Nuest, Han, 11:22.05

4X100 RELAY – (1) MACCRAY/RCW (Cisneros, Isaac Post, Brady Heiling, Wieberdink) 46.25 … (2) Montevideo (Sergio Matamoros, Wagner, Francis O’Malley, Huber) 46.58 … (3) Benson/KMS (Teegan Hogrefe, Jaiden McCarter, Cole Oehlberg, Quin Peterson) 47.01 … (4) Titus Bjerketvedt, Nathan Kellenberger, Brayden Kisgen, Jackson Koehl) 47.79

4X200 RELAY – (1) MACCRAY/RCW (Mungai, Wieberdink, Heiling, Cisneros), 1:33.85 … (3) Montevideo (Matamoros, Wagner, O’Malley, Huber), 1:37.62 … (4) Hancock (Bjerketvedt, Kellenberger, Sean Wilson, Jac. Koehl) 1:37.65

4X400 RELAY – (1) Montevideo (Adrian Norman, Andrews, Smith, Ochsendorf), 3:36.30 … (2) LQPV/D-B ( Weber, Brayson Boike, Justin Perkins, Keegon Wicht), 3:41.19 … (4) Benson/KMS (Dineen, Juan Espinoza, Johnson, Kallstrom) 3:44.04

4X800 RELAY – (1) Montevideo (Nelson Velasquez, Andrews, Mads Prytz, VanBinsbergen), 8:58.96 … (2) Ortonville (Vanderwal, Trent Eastman, Cloos, Nathan Gustafson) 9:00.38 … (3) Benson/KMS (Isaac Wirth, Luke Froehlich, Johnson, Isaiah Rosemeier), 9:22.02 … (4) Morris/CA (Matthew Giese, Ben Tiernan, Charlie DeNeui, Gavin Stallman) 9:28.42

HIGH JUMP – (1) Boike, L/D, 6-4 … (2) Jac. Koehl, Han, 6-2 … (3) Eli Hegland, L/D, 6-0 … (4) Holloway, B/KMS, 5-10

LONG JUMP – (1) Boike, L/D, 21-6 … (2) Kisgen, Han, 19-6.5 … (3) Hegland, L/D, 19-6 … (4) Post, M/R, 18-9.75

TRIPLE JUMP – (1) Boike, L/D, 43-10.75 … (2) Hegland, L/D, 30-2 …(3) Max Lietz, MCA, 39-10.75 … (4) Jared Koehl, Han, 39-8

POLE VAULT – (1) Braden Nelson, Mon, 13-5 … (2) Jack Miller, M/R, 12-5 … (3) Grayson Gibson, MCA, 12-5 … (4) Noah Malek, MCA, 11-11

DISCUS – (1) O’Malley, Mon, 147-8 … (2) Wieberdink, M/R, 135-2 … (3) Mitchell Moser, MCA, 127-11 … (4) Vladimir Rosillo Lara, MCA, 123-6

SHOT PUT – (1) O’Malley, Mon, 56-5.5 … (2) Brady Heiling, M/R, 46-6 … (3) Kallstrom, B/KMS, 45-8.5 … (4) Moser, MCA, 43-8.5