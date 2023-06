Tribune Notebook: YME, KMS baseball clean up on academic awards

The Yellow Medicine East baseball team plays for the Section 3A championship Thursday night.

And bet that while the Sting have made their community proud with the unprecedented run for a first-time state tournament berth, YME folks should be equally proud to know that eight members of the baseball team have been named to the Camden Conference's All-Academic team.

Kerkhoven-Murdock-Sunburg, which also had a fine season, has eight baseball members on the Camden All-Academic team.

That leads the way for numbers of junior and senior athletes honored in the conference.

YME plays Russell-Tyler-Ruthton for the 3A baseball championship at 5 p.m. Thursday at Milroy's Yankee Field. A second game, if needed, follows. YME needs to be beaten twice by RTR not to advance to next week's state tournament in St. Cloud.

Here's a complete list of the Camden's All-Academic team:

Central Minnesota Christian

* Baseball β€” Josh Nelson, Sr.

* Golf β€” Natasha Erickson, Sr.

* Track β€” Ashlyn Brouwer, Jr.; Tim Brouwer, Jr.; C.C. Roiseland, Jr.; Ari Gredanus, Sr.; Ella Huisinga, Sr.; Caleb Voogt, Sr.

Dawson-Boyd

* Baseball β€” Aiden Swenson, Sr.

* Golf β€” Amos Sather, Sr.; Kaitlin Sather, Sr.

* Softball β€” Allison Estling, Jr.; Madison Peterson, Jr.

* Track β€” Hayley Anderson, Jr.; Ayiana Hastad, Jr.; James Weber, Jr.; Keegon Wicht, Sr.; Hanna Goschey, Sr.

KMS

* Baseball β€” Jared Cortez, Jr.; Logan Duke, Jr.; Luke Jeseritz, Jr.; Chas Magaard, Sr.; Beau Quisberg, Jr.; Isaac Rudningen, Sr.; Jacob Walsh, Sr.

* Softball β€” Julia Carlson, Sr.; Karlee Danielson, Jr.; Elsa Gjerde, Sr.; Josie Gjerde, Sr.; Avery Joyce, Sr.; Olivia Noble, Jr.; Kya Oakes, Jr.

Lac qui Parle Valley

* Baseball β€” Bradyn Danzeisen, Jr.; TJ Mitchell, Jr.; Joseph Ramsbacher, Sr.; Ethan Schommer, Sr.

* Golf β€” Grace Vacek, Jr.; Carly Kranz, Jr.; JT Ulstad, Sr.

* Softball β€” Claire Borstad, Jr.; Camryn Lee, Sr.; Rylee Lund, Sr.; Taylor Shelstad, Sr.

* Track β€” Andie Dockter, Jr.; Eli Hegland, Jr.; Kalista Bormann, Sr.; Mya Conroy, Sr.; Anika Fernholz, Sr.; Paige Meyer, Sr.; Peyton Moe, Sr.

MACCRAY

* Baseball β€” Garrett Struxness, Jr.

* Golf β€” Kori Bristle, Jr.; Callie Macht, Jr.; Alix Bristle, Sr.; Alexis Noble, Sr.; Jay Marcus, Sr.

* Softball β€” Greta Meyer, Jr.

* Track β€” Kayloni Dalle, Sr.; Brady Helling, Jr.; Ella Kienitz, Jr.; Tyler Nett, Jr.

YME

* Baseball β€” Drew Almich, Jr.; Connor Fagen, Jr.; Andrew Flaten, Jr.; Cody Dahlager, Sr.; Landon Anderson, Sr.; Tarrick Rupp, Sr.; Bryce Sneller, Sr.; Owen Torvick, Sr.

* Golf β€” James Peterson, Sr.

* Softball β€” Hannah Stark, Sr.

* Track β€” Moises Hidalgo, Jr.; Nicole Rillo, Jr.; Sanjana Pullan, Sr.

Canby

* Baseball β€” Evan Engesmoe, Jr.

* Golf β€” Lance Fink, Sr.; Lincoln Fink, Sr.; Kara Rangaard, Sr.; Dylan Houseman, Jr.

* Softball β€” Tylee Groenhoff, Sr.

* Track β€” Isaac Guza, Sr.; Zach Ourada, Jr.; Joseph Wollum, Sr.; Sydney Hemish, Jr.; Braelyn Merritt, Jr.; Cheyenne Milbrandt, Jr.; Gabbie Verheist, Jr.

Lakeview

* Baseball β€” Jordan Fischer, Sr.; Tucker Flene, Jr.

* Golf β€” Owen Louwagie, Sr.; Jordan Fischer, Sr.; Kyle Kurowski, Jr.

* Softball β€” Olivia Hinz, Jr.

* Track β€” Nikolas Hartke, Sr.; Clayton Kosel, Sr.; Korysa Herrick, Sr.; Katelyn Matthys, Jr; Kyle Kurowski, Jr.

Minneota

* Baseball β€” Joe Voit, Jr.

* Golf β€” Maxwell Rost, Jr.

* Softball β€” Faith Myre, Jr.; Brooke DeSmet, Jr.

* Track β€” Sam Skorczewski, Jr.

Ortonville

* Baseball β€” Hunter Merritt, Sr.

* Golf β€” Anthony Eustice, Jr.

* Softball β€” Justine Anderson, Sr.; Carly Olson, Sr.; Olivia Nelson, Sr.; Emma Anderson, Sr.; Megan Strong, Jr.

* Track β€” Nathan Gustafson, Jr.; Rosa Olson, Sr.; Jacob Cloos, Sr.; Allie Neu, Sr.; Cody Klepel, Jr.; Trent Eastman, Jr.

Russell-Tyler-Ruthton

* Baseball β€” Brayden Appel, Sr.

* Golf β€” Chase Christensen, Sr.; Shae O'Leary, Jr.; Zoey Williams, Jr..

* Softball β€” Whitney Bruns, Sr.; Madi Burns, Jr.

* Track β€”Colton Appel, Jr.; Abby Carr, Jr.; Kai Drake, Jr.; Ben Guida, Jr.; Anthoiny Lovre, Jr.; Aidan Johnson, Jr.

Tracy-Milroy-Balaton

* Baseball β€” Ashton Squires, Jr.

* Golf β€” Owen Eisen, Sr.

* Softball β€” Amber Hensch, Sr.; Grace Dolan, Sr.; Jordyn Hansen, Jr.; Hailey Gernentz, Jr.; Emma Chandler, Jr.

* Track β€” Elizabeth Fultz, Sr.

Note: There were no student-athletes named from Renville County West.